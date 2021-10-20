تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي .. بث مباشر مباراة تشيلسي ضد مالمو مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم بث مباشر مباراة تشيلسي ومالمو HD

بث مباشر تشيلسي .. بث مباشر مباراة تشيلسي ضد مالمو مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم بث مباشر مباراة تشيلسي ومالمو HD يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مالمو chelsea vs malm? ff في دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء ، في مباراه سوف يلعبها تشيلسي وهو المتصدر لجدول ترتيب الدوري الانجليزي من المقرر اليوم ان يستقبل فريق تشيلسي علي ارضيه ملعبه نظيره فريق مالمو السويدي وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، والمقرر اليوم ان يستقبل فريق تشيلسي نظيره مالمو علي ارضيه ملعب ستامفورد بريدج وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في دور المجموعات ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 20 اكتوبر مباراه تشيلسي و مالمو في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يبحث من خلال هكل فريق تحقيق نتيجه جيده لتعحسين مركزه.

مباراة تشيلسي ومالمو

فريق تشيلسي هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الذهاب من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، فريق تشيلسي تمكن من تصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي يوم السبت الماضي وذلك بعد ان حقق الانتصار علي فريق برينتفورد وهي كانت اخر مباراه يلعبها فريق تشيلسي قبل مواجهه اليوم وقد حقق فريق تشيلسي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق تشيلسي قبل مواجهه اليوم يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الثامنه برصيد ثلاث نقاط فقط وذلك بعد ان خاض مبارتان الي الان في المجموعه وحقق الفريق الانجليزي الانتصار في مباراه وخسر ايضا في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

موعد مباراة تشيلسي ومالمو

فيما فريق مالمو فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه من دور المجموعات للموسم الحالي من دوري ابطال اوروبا ، فريق مالمو السويدي قبل مباراته مع تشيلسي حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعه بدون نقاط وذلك بعد ان خاض اول مبارتان له في دور المجموعات وخسر الفريق السويدي المبارتان الذي لعبهم في المجموعه ، وكانت اخر مباراه يلعبها فريق مالمو قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق اوسترسندز السبت الماضي في الدوري السويدي وقد حقق فريق مالمو الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بثلاث اهداف مقابل لاشئ.