تراند اليوم : الهيبة الحلقة ٤ HD مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 4 HD الهيبة جبل الحلقة 4 الهيبة الجزء الخامس الحلقة ٤ الهيبة الجزء الخامس الحلقة الرابعة

في مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة الرابعة يواصل سعيه للثأر لأخيه بعد معرفة مكان أعدائه، وفي مسلسل الهيبة 5 الحلقة 4 يرفض رجال الهيبة الأفراج عن أبو فارس الذي ثبتت خيانته ومشاركته بمقتل صخر.

في الجزء الخامس تنخرط عائلة جبل شيخ الجبل في صراعات عشائرية لم تكن في الحسبان مع دخول شخصيات جديدة لها حسابات معلقة مع عائلة شيخ الجبل وما ينتج عن هذه الحسابات من تعقيدات يتصدى لها جبل منفردًا.

المسلسل بطولة نخبة من النجوم على رأسهم تيم حسن، منى واصف، نيكول سابا، عبده شاهين، فاليري أبوشقرا، أويس مخللاتي، رفيق علي أحمد وهو من إخراج سامر البرقاوي.

الهيبة جميع الحلقات بالأسفل:

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الحلقة 2 الحلقة 3الحلقة4