شكرا لبحثكم عن خبر شذى حسون في موقف محرج خلال مهرجان الجونة بسبب فستانها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة “روز اليوسف” المصرية، أن الفنانة سعاد حسني الملقبة بالسندريلا، أكدت في مذكراتها، أن صفوت الشريف حين كان أمين عام الحزب الوطني المحل، صوّر لها 18

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