تراند اليوم : قناة atv التركية بث مباشر قيامة عثمان ... قناة atv التركية بث مباشر HD قناة atv بث مباشر قيامة عثمان الموسم الثالث 2021-2022

" بجهاز التحكم عن بُعد.

للدخول إلى القائمة الرئيسية ؛ اضغط على الزر المسمى "

وفقًا لنموذج العلامة التجارية لجهاز استقبال الأقمار الصناعية ؛ "بحث عن القناة" ، "بحث يدوي" ، "إضافة قناة" ، "بحث يدوي" ، إلخ.

في النافذة التي تفتح ، مرة أخرى وفقًا لطراز العلامة التجارية لجهاز استقبال الأقمار الصناعية ؛ سيظهر أحد الخيارات "

، قم بتمييز هذا الخيار وأدخل "27500" باستخدام مفاتيح الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد.

مرة أخرى في نفس النافذة ، سيكون هناك قيمة "

لتغييرها إلى "

للتمرير فوق هذا الخيار ثم استخدم مفاتيح الأسهم

مرة أخرى في نفس النافذة ، سيكون هناك نص على شكل "استقطاب" أو "بول". استخدم مفاتيح

. لا تحتوي بعض أجهزة استقبال الأقمار الصناعية على حقل لإدخال هذه القيمة. في هذه الحالة ، ليس من الضروري إدخال هذه القيمة.

للتمرير فوق هذا الخيار ثم حدد "5/6" باستخدام مفاتيح الأسهم

" في نفس المكان ، استخدم مفاتيح

أخيرًا ، بالضغط على الزر "موافق" ، ستكون قد حفظت معلمات القمر الصناعي الجديدة للمركبة. لإكمال البحث ، تحتاج إلى بدء البحث عن طريق تحديد خيار "بدء البحث" أو "بحث

TP

" ، والذي يختلف وفقًا لطراز العلامة التجارية لجهاز استقبال القمر الصناعي.