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تراند اليوم : قناة atv التركية بث مباشر قيامة عثمان ... قناة atv التركية بث مباشر HD قناة atv بث مباشر قيامة عثمان الموسم الثالث 2021-2022

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يمكنك تحميل ترددات قناة بث ATV  التركية على الأقمار الصناعية بجودة (SD- HD) إلى أجهزة استقبال الأقمار الصناعية بالتنسيق التالي الذي سنشرحه لكم في مقالتنا الخاصة بعرض جميع ترددات قناة ATV التركية بث مباشر دون أي تقطيع ومشاكل وفقاً للتالي.

  • للدخول إلى القائمة الرئيسية ؛ اضغط على الزر المسمى "MENU" أو "SETUP" بجهاز التحكم عن بُعد.
  • وفقًا لنموذج العلامة التجارية لجهاز استقبال الأقمار الصناعية ؛ "بحث عن القناة" ، "بحث يدوي" ، "إضافة قناة" ، "بحث يدوي" ، إلخ.
  • في النافذة التي تفتح ، مرة أخرى وفقًا لطراز العلامة التجارية لجهاز استقبال الأقمار الصناعية ؛ سيظهر أحد الخيارات "TP FREQ" و "RECEPTION FREQ" و "FREQUENCY" و "SATELLITE FREQUENCY" ،
  • مرة أخرى في نفس النافذة ، سيكون هناك قيمة "SYMBOL RATE" أو "SYMBOL RATE". باستخدام مفاتيح UP - DOWN ، قم بتمييز هذا الخيار وأدخل "27500" باستخدام مفاتيح الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد.
  • مرة أخرى في نفس النافذة ، سيكون هناك نص على شكل "استقطاب" أو "بول". استخدم مفاتيح UP - DOWN للتمرير فوق هذا الخيار ثم استخدم مفاتيح الأسهم RIGHT - LEFT لتغييرها إلى "H" أو "HORIZONTAL" أو "HORIZONTAL".
  • لتغيير قيمة "FEC" في نفس المكان ، استخدم مفاتيح UP - DOWN للتمرير فوق هذا الخيار ثم حدد "5/6" باستخدام مفاتيح الأسهم RIGHT - LEFT. لا تحتوي بعض أجهزة استقبال الأقمار الصناعية على حقل لإدخال هذه القيمة. في هذه الحالة ، ليس من الضروري إدخال هذه القيمة.
  • أخيرًا ، بالضغط على الزر "موافق" ، ستكون قد حفظت معلمات القمر الصناعي الجديدة للمركبة. لإكمال البحث ، تحتاج إلى بدء البحث عن طريق تحديد خيار "بدء البحث" أو "بحث TP" ، والذي يختلف وفقًا لطراز العلامة التجارية لجهاز استقبال القمر الصناعي.
  • بعد اكتمال عملية البحث ، سيحفظ جهاز استقبال القمر الصناعي القناة التي تم البحث عنها حديثًا في نهاية قائمة القنوات.

تردد قناة ATV

التردد: 12053 ميجا هرتز

معدل الرمز: 27500

FEC: 5/6

Pol: أفقي

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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