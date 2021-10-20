تراند اليوم : قيامة عثمان ٦٧ HD المؤسس عثمان الجزء الثالث نور بلاي الحلقة 67 HD مسلسل عثمان الموسم الثالث نور بلاى الحلقة 67 HD

مشاهدة الحلقة 67 السابعة والستون من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 67 السابعة والستون وفي الأحداث بعد أن اعترف السجين الكتالوني بأن تكفور كوسيس أعطى الأمر بالهجوم ، واجه عثمان السجين مع تكفور الذي جاء لزيارته في المعسكر، بينما لا يقبل تكفور كوسيس اللوم الملقى عليه ، فإن عثمان بك ، الذي يرى الصراع بين الحكام، يضع خطة لقلب الوضع لصالحه.

بالا خاتون ومالهون هاتون يتعاونان من أجل الأمر الذي قدمته ماري كوسيس ، التي أعجبت بسجاد كاي خلال زيارتها إلى سوغوت، عثمان الذي علم أن نيكولا هاجم فرقة تورغوت ألب وأسره ، أرسل غندوز إلى قلعة اينغول لفك أسر تورغوت.

يهدف الحاكم كوسيس و ريجاتس إلى وضع عثمان على طاولة المفاوضات من أجل الافراج على تورغوت ونقله إلى القس جريجور. عثمان، الذي تلقى إجابة سلبية من نيكولا ، يضع خطة تضع الجميع في الزاوية الخطأ من أجل إنقاذ تورغوت ألب.

عثمان يحاول استغلال ضعف الصليبين لفتح المزيد من المناطق ويشن هجمات كبيرة على مناطقهم لتوسيع حدود دولته، ويبدأ باصطياد قادتهم ومحاربيهم مع زيادة الخلافات بين نيكولا وباقي حكام القلاع.

الصليبين يواصلون تعذيب تورغوت ألب ويجرونه بالحصان مما يزيد من غضب الغازي عثمان وجندوز ألب يؤكد لنيكولا أن السيد عثمان يموت ولا يتركه أسيراً لهم. ويؤكد عثمان أن وحدة القبائل والمقاتلين هي مصدر القوة فقط.

وتنقل قناة atv التركية في بث مباشر مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 67 غير مترجمة للعربية الاربعاء الساعة الثامنة مساءاً من كل أسبوع، فيما يعرض موقع النور بلاي مسلسل عثمان الحلقة 67 مترجمة للعربية فور انتهاء الحلقة 67 على قناة atv، وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول الغازي عثمان ابن ارطغرل سليمان شاه مؤسس الدولة العثمانية التي حكمت نصف العالم ومراحل نشأتها وتطورها بداية من سوغوت وصولها لتوسعها لجزء كبير من بقاع الأرض وصراعها مع الأعداء من الصليبين والمغول وأعوانهم من الخونة والجواسيس. أحداث عثمان 67 تواصل سرد صراع الغازي عثمان ومن خلفه القبائل التركية والتركمانية من الامارات الصليبية المجاورة التي تحاول السيطرة على مدينة سوغوت التي حصل عليها بقوة السيف ودعم من الدولة السلوجقية قبل اختفائها بعد سيطرة المغول على مفاصلها.

وفي عثمان الحلقة 67 يحارب عثمان التغول الصليبي ضد القبائل التركية والظلم الواقع على المسلمين لاسيما بعد مداهمة قبيلة السيد تورغوت ألب وقتل عدد كبير من سكانها وأسر جميع المحاربين وسيدها.

كما يحاول عثمان في الحلقة 67 كشف خيوط محاولة اختطاف الكاهن غريغور الذي نجح باعتقاله والذي يمثل كنزاً بالنسية للحكام الصليبين وشوكة بعنق الامبراطور البيزنطي.

فيما تواصل زوجات عثمان حربهم السرية للسيطرة على سيادة نساء القبيلة وقد يتطور الأمر ليخرج في أوساط جميع أفراد قبيلة الكاي.

كيف تأسست الإمبراطورية العثمانية

بدأت حياة الدولة العثمانية مع العشائر في الإمارات التركمانية من السلطان السلجوقي، وبعد أن نال إرتوغرول موافقة السلطان الذي أعجب بولائه وتفانيه له لقوته وفاعليته في النضال، ثم أمر السلطان السلجوقي بتعيين أرطغرل حاكماً للحدود، ولكن بسبب الطموحات السياسية لأرتوغرول، بدأ في البحث عن حلول أخرى. الأناضول فأعاد بناء مدينة إسكيشير ثم بدأ العمل الجاد لتوسيع الأراضي والممتلكات التي سيطر عليها، وعلى مر السنين تمكن من توسيع أراضي الدولة التي كانوا يبحثون عنها، وقد حدث هذا أكثر من قبل عام من وفاة أرطغرل، في عمر، وتولى ابنه عثمان الحكم، وهذا بسبب شجاعة ابنه عثمان الذي اشتهر بقوته وشجاعته، وبعد سنوات استطاع إقامة الدولة التي أرادها. بعد أن تحالف مع البيزنطيين لتوسيع أراضيهم، وهذا حدث تدريجيًا بعد أن عزم السلاجقة على أيدي المغول، قبل أشهر قليلة من وفاة عثمان، وضع الأساس للبلاد.

بداية الدولة العثمانية

كانت بداية الدولة العثمانية في البداية مع أرطغرل ونجله عثمان، الذي كان أول من أسس الدولة العثمانية في العصور القديمة، منذ بداية الدولة الحقيقية عندما تولى عثمان إدارة شؤون الحكومة، ثم استطاع سيطر على عدة مناطق وأراضي من المنطقة المحيطة، وتمكن من إعادة العديد من الأراضي من السلاجقة، ومن أهم الأمور التي قام بها الملك عثمان أنه أبرم اتفاقيات بين السلاجقة وبينهم وبدأ الاتفاق معهم. وأصبح رأسهم في حمايته، ولكن من أجل طموحات المؤسس عثمان، الذي أراد منصبًا كبيرًا خاصًا به، ازدادت عقلية عثمان في كيفية إقامة دولته، التي سعى إليها منذ وجود والده، وبعد أن لم يكتف بما أعطته له الدولة السلجوقية، بدأ في تحمل مسؤولية السيطرة على أراضيه وتوسيعها حتى تمكن من إقامة دولة كاملة بجيش وقواعد. وحصن قوي للدفاع عنها بدأ بين عامي 1299 و 1923 عندما أسس المؤسس عثمان الدولة العثمانية

ويوصل الغازي عثمان ابن ارطغرل بن سليمان شاه الأغوازي صراعه في أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 67 من الموسم الثالث صراعه مع حكام الامارات الصليبية المحيطة بموطن قبائل الكاي والتركمان في سوغوت والتي تسعى للسيطرة عليها وكسر شوكة الاسلام والمسلمين، وفي قيامة عثمان الحلقة 67 يكون عثمان قائداً موحداً للقبائل التركية وخط الدفاع عنها في حقوقهم المعيشية والتجارة والأستقرار في زمن الإمبراطوريات الصليبية والمغولية. وشهدت الحلقة 67 من قيامة عثمان قتل رجال كوسيس لمحاربي تورغوت ألب الأسرى بعدما قطعوا أصابعهم ومقتل حصان عثمان الأسود على يد أحد رجال نيكولا مما أثار غضب الغازي عثمان ودفعه لإيصال الشهداء الأسرى لقبيلة تورغوت التي تأثر سكانها بفراق المحاربين لاسيما عائلاتهم والأطفال، وتعاتب تورغوت وعثمان كون الأخير لم يفي بالوعد الذي قطعه بإعادة الأسرى. عثمان ينصب كميناً محكماً لرجال كوسيوس ويقوم بأسرهم وقطع أصابعهم ثأراً لمحاربي تورغوت ألب.

ويبدا المسلسل قصته في اظهار قبيلة تركمان التي كانت تبحث عن مكان لتستقر فيه، حيث انها عانت كثيرا من في الحياة بسبب تنقلاتهم الكثيرة والتي كانت في اغلب الاحيان متعبة وتوقعهم في الكثير من المتاعب مثل نقص الغذاء والشراب، وقد وجد قبيلة تركما ضالتهم في اراضي خصبة وجيدة ولا يوجد بها احد، ولكن هذه الارض كانت قريبة من الامبراطورية الرومانية والمغولية اللتان كانتا في ذلك الوقت يتصارعان على الحدود فيما بينهما، ويحاول كل طرف ان يفرض سيطرته على الاراضي قدر الامكان، وكانت قبيلة قايي وهي من التركمان من المسلمين، ويوجد بين المغول والروم في ذلك الوقت عداء كبير مع المسلمين ولذلك بدات تواجه قبيلة قايي المسلمة الكثير من المخاطر من هجمات الروم والمغول، الى ان ظهر عثمان القائد العظيم الذي استطاع ان يقوم قبية قايي الى ارتفاع قوتها بشكل كبير حتى تستطيع ان تحمي نفسها من المغول والرومان والاعداء الاخرين.

مسلسل قيامة عثمان الموسوم الثاني

اما في الموسم الثاني فتدور الاحداث المسلسل حول قيام قبيلة قايي بالهجرة بحثا عن مكان اخر للاستقرار فيه، حتى يستطعوا فيه بناء ابنيتهم وحضارتهم وتاسيس حصن قوي يحميهم من هجوم الاعداء، وفي الطريق تتعرض قبيلة قايي الى هجوم عنيف من المغول ويتسبب ذلك في استشهاد الكثير من القبيلة التي كان يقودها عثمان ، مما يدفع مما تبقى من القبيلة الى اللجوء الى احد القبائل المجاورة والتي هناك صلة قرابة بينها.

وتم عرض مسلسل قيامة عثمان لاول مرة على القناة التركية atv، قد حصل هذا المسلسل على الكثير من المتابعين في تركيا، وعندما وصل هذا المسلسل الى الوطن العربي واصبح جاهزا للعرض بعد عملية دبلجته الى العربية، فقد حصد ايضا على الكثير من المشاهدين في العالم العربي الذي تحاول الكثير من الشركات التركية بيع منتجاتها السينمائية لها، بالاضافة كذلك الى الهند التي ترى في الوطن العربي مكانا مناسبا لترويج مسلسلاتها، مما يجعل السينما المصرية تواجه منافسة شديدة وان لم تستطع الارتقاء بمسلسلاتها وصناعاتها نحو الافضل فانها سوف تخسر.

كانت قد عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان يوم الاربعاء الماضي عبر قناة ATV التُركية ومن خلال موقع النور، وهو المسلسل التركي التاريخي الذي بقِي محل إنتظار الكثير من محبي وعشاق المسلسلات التركية، ولكونه يأتي إستكمالاً لمسلسل ارطغرل الذي تم عرضه في الفترة السابقة لمدة سبعة مواسم متواصلة وإنتهى الجزء السابع منه، وتم الإعلان عن بدء فكرة جديدة وأحداث جديدة حوله في مسلسل المؤسس عثمان ونظراً لما لمسناه من إهتمام وحرص كبير على كافة تفاصيل مسلسل قيامة عثمان جئنا لكم بقائمة كاملة من صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2022، آملين أن تتعرفوا من خلالها على كافة الفنانين المشاركين في أحداث وحلقات مسلسل المؤسس عثمان الذي يتم عرضه مساء كل يوم اربعاء.

أهم أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يشارك في أداء مسلسل المؤسس عثمان نُخبة من ألمع وأبرز الفنانين الأتراك، وهو مسلسل تاريخي تُركي يتحدث عن الدولة العثمانية القديمة وتأسيسها وما شهدته ومرت به من أحداث وتطورات وتغيرات على مدار سنوات الحكم العثماني، وقد تحصلنا على قائمة تضم صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2022 الذين وقع عليهم الإختيار من قبل الشركة المُنتجة والمخرج لأداء الأدوار المختلفة في المسلسل.

الفنان بوراك أوزجيفيت والذي يقوم بتأدية دور “عثمان الأول” بطل المسلسل الأول.

الفنانة إيغول وهي ابنة العم ديندار وهي معجبة جداً بشخصية عثمان وترغب في التقرب منه.

الفنان بوران وهو من أبرز محاربى جيش عثمان

الفنان نظام الدين ويقوم بدور وزير السلطان السلجوقي.

لم يظهر حتى الآن في الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان كافة الشخصيات والفنانين المشاركين في المسلسل، ومن المنتظر أن تشهد الحلقات القادمة منه الكشف عن هوية المزيد من الفنانين والفنانات من ابطال مسلسل المؤسس عثمان، والذين سبق لنا التعرف على أبرزهم من خلال الفقرة السابقة في موضوعنا هذا كما يوجد عدد آخر من الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية والغير رئيسية ولكن الشخصيات التي تعرفنا عليها في السابق هي التي يتكرر حضورها بصفة مستمرة في كافة حلقات مسلسل المؤسس عثمان.

أبرز ابطال مسلسل المؤسس عثمان هو الفنان بوراك اوزجيفيت والذي يقوم بدور ” غازي عثمان ” وهو مؤسس الدولة العثمانية التي استمرت لستة قرون وإمتدت في مناطق مُتعددة من العالم وضمت دُول عِدة، وسوف يتناول مسلسل المؤسس عثمان الحقبة التاريخية للدولة العثمانية في ذلك الوقت وأهم ما مرت به من أحداث، وكان قد بدأ عرض المسلسل في 20 نوفمبر 2022 وسوف يستمر عرض الحلقات بواقع حلقة أسبوعياً من خلال القنوات الناقلة له والتي أولها قناة أي تي في التُركية التي حصلت بحق حصري على عرض كافة حلقات المسلسل من خلال الشركة المُنتِجة.