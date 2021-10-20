تراند اليوم : رابط منصة مدرستي .. منصة مدرستي رابط الدخول

رابط منصة مدرستي منصة مدرستي رابط الدخول مباشر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول، وهي من المنصات المهمة التي ساعدت على مواصلة العملية التعليمية في المملكة بعد إغلاق المدارس والجامعات في ظل تفشي وباء كورونا وتزايد عدد الإصابات . كما تعتمد على مجموعة من الأساليب التكنولوجية الحديثة في عملية التسجيل الإلكتروني والعمل على فتح حساب مع الطالب للاستفادة من الدروس التدريبية وحل المهام وتخطي المراحل التعليمية بالنجاح الباهر الذي يحققه الطالب، ونحن سيزودك برابط الدخول إلى منصة مدرستي، وخطوات التسجيل على منصة مدرستي.

َمنصة مدرستي السعودية التعليمية

منصتي التعليمية هي مدرسة إلكترونية سعودية تعمل على تزويد الطلاب بمجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية من خلال الدخول إلى الفصول الافتراضية، وهذا يعمل على تحقيق عدد من الإجراءات والإجراءات العامة التي تقوم بها الهيئة الأكاديمية والإدارية في المملكة لضمان استمرارية واستمرارية عملية التعلم في ظل تفشي الوباء. كورونا، كما برزت المنصة في عملية إرسال المحاضرات والواجبات للطلاب والدخول للمناقشة وفق الآلية المتعلقة بالمنهج الذي يختاره الطالب، واعتمدت المنصة جدولاً خاصاً لزيارة الطلاب وتوزيع الحصص عليهم وفق الآلية. في المناهج الدراسية اللازمة لكل مرحلة من مراحل المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

بعد أن اعتمدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية منصة مدرستي لاستكمال العملية التعليمية وتقديم الخدمات للطلاب بشكل مستمر، وعملت هذه المنصة على ضمان التواصل بين الطلاب والمعلمين وأداء المهام الإدارية في الوقت المحدد. تتميز بإبراز طرق التواصل الجديدة مع الطلاب. من خلال تزويدهم بالعديد من الشروحات، يمكنهم العمل على استكمال عملية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي السعودية مع ما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع مدرستي السعودية.

يجب عليك تحديد حساب Microsoft وإكمال عملية تسجيل دخول الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

أدخل اسم مستخدم من توكلنا أو العودة إلى المدرسة.

أضف كلمة مرور.

سجل الدخول وانتقل إلى المنصة مباشرة.

رابط منصة مدرستي التعليمية

استطاعت منصة مدرستي تقديم فوائد علمية لعدد كبير من الطلاب في المملكة والاستفادة من التفسيرات العلمية والعلمية التي توفرها. وذلك لتسريع عملية الوصول إلى الخدمة، وأطلقت المملكة العديد من المنصات الإلكترونية والتعليمية والخدمية على مستوى المؤسسات التعليمية العاملة فيها. النظام المدرسي إلكتروني بشكل افتراضي، ويتم تقييم أداء الطالب باستخدام هذا الإجراء، اضغط هنا.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

عملت منصة مدرستي على تقديم مجموعة من الخدمات التعليمية وعدد كبير من الأنشطة التي يقودها الطلاب في المدرسة، ولكن اليوم يتم ذلك إلكترونيًا. منذ اندلاع وباء كورونا فيها، ويمكنك التسجيل في منصة مدرستي عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

العمل على فتح تطبيق توكلنا والدخول إلى الموقع.

افتح منصة مدرستي عبر الإنترنت.

اسم المستخدم و كلمة السر.

حدد كلمة المرور عن طريق الهاتف.

تفعيل حساب التميز المرتبط بمنصة مدرستي.

افتح موقع المنصة.

تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

أضف البيانات المطلوبة بدقة عالية.

طريقة تسجيل الحضور على منصة مدرستي

لقد تعلمت المنصة تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها الطلاب لإنجاز المهام المطلوبة منهم، حيث تساعد في الحصول على الفوائد العلمية واستكشاف التفاصيل العلمية لهم. بفضل ما يلي: