تراند اليوم : ليفربول بث مباشر .. بث مباشر ليفربول واتلتيكو مدريد مشاهدة مباراة بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد HD بث مباشر اتلتيكو مدريد

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ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. أرقام وحقائق مهمة

لدينا اليوم قمة من قمم أوروبا, بعد المردود الرائع الذي يقدمه الريدز منذ إنطلاقة هذا الموسم وتألق محمد صلاح الملفت للنظر, وعلى الناحية الأخرى أتلتيكو مدريد الذي حسم لقب الليجا الموسم الماضي ويقدم آداء أكثر من رائع مع مدربه دييغو سيميوني, فنحن بالفعل أمام لقاء من نار, وكان آخر لقاء بين الفريقين حينما فاز أتلتيكو ليفربول على آنفيلد بنتيجة 3-2 وقبلها كان فاز أيضاً عليه على الأراضي الإسبانية بهدف نظيف, وكان ذلك في دور الـ 16 من البطولة نفسها, وعلى عكس المتوقع فإن هناك هيمنة للأتلتي أمام الليفر, فلم يستطيع ليفربول هزم أبناء سيميوني مطلقاً في اللقاءات الأربعة التي أقيمت بين الفريقين, حيث تعادلا في 2 وفاز أتلتيكو في 2 , ولكن هذا الموسم يختلف جزرياً ففريق أتلتيكو لم يتمكن من الفوز في آخر 4 لقاءات على أرضه في التشامبيونزليج تعادل في 3 وخسر 1 , ولدى ليفربول سجل ضعيف أمام فرق إسبانيا وبالتحديد على الأراضي الإسبانية, فقد خسر 6 من آخر 7 لقاءات أمام الأسبان في المعتركات الأوروبية, وكان ذلك الفوز أمام الملكي عام 2009, ومنذ عام 2019 لم يخسر الريدز بدوري المجموعات خارج أرضه, ففي آخر 6 لقاءات فاز ليفربول في 5 وتعادل في واحدة, وكانت آخر خسارة له أمام نابولي في إيطاليا بنتيجة 2-0, واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط وأحرز 18 هدف.

يدخل ليفربول لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية بعد الانتصار الكاسح والمستحق للفريق في الجولة الماضية على واتفورد بخماسية دون رد، ليواصل الريدز مسيرته الإيجابية في بطولة الدوري ومطاردة الصدارة، ليفربول على المستوى الأوروبي يسير بصورةممتازة للغاية حيث فاز في الجولة الأولى على ميلان بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن ينتصر في اللقاء الثاني على بورتو البرتغالي بخماسية مقابل هدف.

ليفربول يتطلع لضرب عصفورين بحجر واحد

سيبحث ليفربول في لقاء اليوم عن ضرب عصفورين بحجر واحد في حالة انتصاره في المباراة وحصد النقاط الثلاث، والأول هو الحفاظ على الصدارة والاقتراب أكثر من التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية والثاني الثأر من الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد والتي كانت في دور الـ16 وفاز الفريق الإسباني ذهابا بهدف دون رد وكرر فوزه إيابا بثلاث أهداف مقابل هدفين.

محمد صلاح ضد لويس سواريز

ستكون مباراة اليوم تحدي مثير بين الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول ولويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد ولا سيما وأن الثنائي يقدما مؤخرا أداء أكثر من رائع مع الفريقين سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا، لغة الأرقام تقول أن محمد صلاح أحرز 3 أهداف في دوري الأبطال بينما أحرز 7 أهداف في الدوري الإنجليزي يعتلي بهم قمة ترتيب هدافي البطولة الإنجليزية بالتساوي مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي، وفي الجانب الأخر نرى أن لويس سواريز أحرز هدفا واحدا في دوري الأبطال كما أنه يعتلي قائمة هدافي الفريق في الدوري الإسباني برصيد 4 أهداف بالتساوي مع أنخيل كوريا الذي أحرز نفس العدد من الأهداف، وسيكون للثنائي دورا بارزا في قيادة أحد الفريقين للانتصار في لقاء اليوم.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام أتلتيكو مدريد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فابينهو- جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لها

تذاع مشاهدة ليفربول اليوم في قمة نارية أمام أتلتيكو مدريد عبر beIN Sports 1 HD Premium وموقعنا يلا شوت تواي، وتقام قمة ليفربول وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مراكش، الساعة التاسعة بتوقيت مصر، الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي الجانب الأخر يدخل أتلتيكو مدريد لقاء اليوم ومعنوياته في السماء بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق أمام برشلونة في الجولة الماضية له بالليجا والفوز بهدفين دون رد، العملاق المدريدي سيتسلح في لقاء اليوم بعاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث وخطف الصدارة من ليفربول، أتلتيكو مدريد يدرك تماما أن لغة الأرقام تصب في صالحه إلا أن دييجو سيميوني المدير الفني للفريق حذر اللاعبين من أي تهاون واستهتار في لقاء اليوم وخاصة وأن مستوى ليفربول في تطور مستمر وسيبحث النادي الإسباني عن الثأر من الهزيمة التي تلقاها في أخر ظهور له بملعب واندا ميتروبوليتانو

مواجهة اليوم تعد حديا خاصا للنجم الأروجوياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد وخاصة وأنه سيلتقي مع فريقه السابق الذي نجح وتألق فيه وكان بوابته نحو الانطلاق والانضمام إلى برشلونة، بكل تأكيد عقد سيميوني جلسة سريعة مع سواريز وطلب منه التركيز في لقاء اليوم ولا سيما وأن الفريق بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم للأمام وخطف صدارة المجموعة.

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام الريدز

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماريو هيرموسو - خوسي ماريا خيمينيز - فيليبي - ماركوس لورينتي

خط الوسط: جيفري كونودجبيا

خط الوسط الهجوم: خورخي ميروديو كوكي - ثوماس ليمار

خط الهجوم: يانيك فيريرا كاراسكو "أنطوان جريزمان" - لويس سواريز - جواو فيليكس

تاريخ مواجهات ليفربول وأتلتيكو مدريد

دائما ما تشهد قمة ليفربول وأتلتيكو مدريد ندية وإثارة سواء داخل الملعب بين اللاعبين أو خارجه بين المدربين، لغة الأرقام عزيزي متابع يلا شوت توداي تشير إلى أن ليفربول تقابل مع أتلتيكو مدريد في 7 مباريات سابقة، حقق العملاق الإسباني الانتصار في 3 مباريات بينما فاز ليفربول في لقاء واحد فقط وتعادل الفريقان في 3 مباريات، ليفربول أحرز 7 أهداف في شباك أتلتيكو مدريد، بينما أحرز أتلتيكو مدريد 9 أهداف في شباك أتلتيكو مدريد أي أن التفوق واضح جدا لأتلتيكو مدريد.

يان أوبلاك ضد أليسون

بكل تأكيد يمتلك ليفربول وأتلتيكو مدريد قائمة لاعبين على اعلى مستوى وستشهد المباريات تحديات فردية بين الثنائي يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد وأليسون بيكر حارس ليفربول، لغة الأرقام تشير إلى أن أليسون استقبلت شباكه ثلاث أهداف في دوري الأبطال بالنسخة الحالية أمام يان أوبلاك فاستبقلت شباكه هدفا واحدا على الجانب الأوروبي.

وعلى مستوى الدوري استقبلت شباك أليسون 6 أهداف في 7 مباريات شارك فيهم مع النادي الإنجليزي، بينما استقبلت شباك يان أوبلاك 6 أهداف في 8 مباريات شارك فيهم مع الفريق المدريد بالدوري الإسباني.