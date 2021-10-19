تراند اليوم : ميلان بث مباشر .. مشاهدة مباراة ميلان بث مباشر HD مشاهدة مباراة ميلان وبورتو HD مباراة ميلان بث مباشر HD بث ميلان اليوم

مشاهدة مباراة ميلان وبورتو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الدراجاو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ,استعاد ميلان توازنه من جديد بعدما خسر من أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال واستطاه أن ينتصر في مباراتين على أتلانتا بثلاث أهداف مقابل هدفين ثم فاز بنفس النتيجة على هيلاس فيرونا في الجولة الماضية من الكالتشيو، فريق ميلان سيخوض لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا، فريق ميلان خسر أول مباراتين له في دوري الأبطال أمام ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء اتسم بالندية والإثارة وبعدها خسر من أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف في لقاء كان غريبا وحرم فيه ميلان من نقطة التعادل على أقل تقدير.

ميلان قدم مباراة قوية أمام هيلاس فيرونا منذ يومين وحقق انتفاضة مثيرة في الشوط الثاني أمام هيلاس فيرونا وقلب تأخره بهدفين دون رد في الشوط الأول إلى الانتصار بثلاث أهداف مقابل هدفين في الشوط الثاني في واحدة من أفضل مواجهات الفريق الإيطالي في الموسم الجاري، الجهاز الفني لفريق ميلان تلقى أخبار سارة خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تأكد جاهزية الكرواتي أنتي ريبيتش للقاء اليوم بعدما تعرض للإصابة في لقاء هيلاس فيرونا السابق بالدوري الإيطالي، وقالت التقارير إن الفحوصات التي خضع لها اللاعب قالت إنه لا يعاني من أي إصابات أو تلف في أربطة الكاحل الأيسر، وسيكون متواجد مع الفريق في لقاء اليوم علما بإن ميلان يعاني بشدة من غيابات مؤثرة وهي ثيو هيرنانديز وإبراهيم دياز ومايك ماينان وجونيور ميسياس وتيموي باكايوكو وأليساندرو فلورينزي وأليساندرو بليزاري بسبب إصابات مختلفة.

يتذيل ميلان جدول ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعدما هزم في مباراتين وأحرز الفريق ثلاث أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

تشكيل ميلان المتوقع أمام بورتو

حراسة المرمى: تاتاروسانو.

الدفاع: بيير كالولو – أليسيو رومانيولي – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: كيسي- إسماعيل بن ناصر- أليكسيس ساليميكريس- دانييل مالديني.

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش - أوليفييه جيرو "أنتي ريبتيش"

موعد مباراة ميلان وبورتو والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة حكم مباراة ميلان وبورتو في تمام الساعة 21:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ميلان وبورتو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports .

وفي الجانب الأخر يتطلع فريق بورتو إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج من كبوة الهزيمة الماضية التي تعرض لها في دوري الأبطال أمام ليفربول بخماسية مقابل هدف، فريق بورتو استطاع أن يخرج من كبوته الأخيرة وحقق الفوز على باكوس دي فيريرا بهدفين لهدف في الدوري البرتغالي، وبعدها فاز على سنترنسي بخماسية دون رد في الدور الثاني من بطولة كأس البرتغال، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الانتصار الثالث على التوالي والأول له بدوري الأبطال من أجل تحسين فرصه في المنافسة على أول مقعدين في دوري أبطال أوروبا.

بورتو يدرك تماما أن ميلان سيخوض لقاء اليوم بالقوة الضاربة وبشراسة هجومية ولذلك سيخوض الفريق البرتغالي لقاء اليوم بتوازن بين الدفاع والهجوم مع الاعتماد على المرتدات من أجل الوصول لشباك العملاق الإيطالي والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية علما بإن بورتو يقع في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل في لقاء وخسر في لقاء وأحرز هدفا واحدا وتلقت شباكه 5 اهداف.

تشكيل بورتو المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جيسوس كورونا – فابيو كاردوزو – إيفان ماركانو – ويندل.

خط الوسط: أوتافيو – ماركو جروييتش – ماتيوس أوريبي – لويس دياز.