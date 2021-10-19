تراند اليوم : ريال مدريد بث مباشر .. الريال بث مباشر ضد شاختار مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار يلا شوت بث مباشر ريال مدريد شاختار اليوم الثلاثاء

ريال مدريد بث مباشر .. الريال بث مباشر ضد شاختار مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار يلا شوت بث مباشر ريال مدريد شاختار يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك shakhtar vs real madrid اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا ، من اجل استعاد كبرياء الملكي في دوري الابطال بعد هزيمه الجوله الماضيه من المقرر اليوم ان يحل ريال مدريد اكثر من توج بلقب دوري الابطال ضيفا ثقيلا علي فريق شاختار دونيتسك الاكرواني مساء اليوم الموافق 19 اكتوبر وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، وسوف تلعب مباراه ريال مدريد و شاختار دونيتسك اليوم علي ارضيه ملعب دونباس ارينا وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في دور المجموعات ، وسوف تنطلاق اليوم المواجهه في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك

ريال مدريد هو الضيف في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، فريق ريال مدريد حاليا في المجموعه هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الرابعه وذلك برصيد ثلاث نقاط جمعهم فريق ريال مدريد بعد ان خاض مبارتان الي الان في المجموعه ومن خلالهم كان ريال مدريد قد حقق الانتصار في مباراه واحده وخسر ايضا في مباراه قبل مواجهه اليوم ، وكانت اخر مباراه يلعبها الريال قبل مواجهه اليوم كانت في الدوري الاسباني والتقي الريال في هذه المباراه مع فريق اسبانيول قبل التوقف الدولي وقد خسر الريال هذه المباراه التي انتهت بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك

وعلي الجانب الاخر فريق شاختار دونيتسك فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الذهاب من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، شاختار دونيتسك الاكرواني قبل مباراته مع الريال يحتل حاليا المركز الرابع الاخير في جدول ترتيب المجموعه الرابعه برصيد نقطه واحده وذلك بعد ان لعب هو الاخر مبارتان ومن خلالهم تعادل شاختار دونيتسك في مباراه كما خسر ايضا في مباراه واحده قبل مواجهه الريال ، شاختار دونيتسك لعب مباراته الاخيره قبل مواجهه اليوم يوم الجمعه الماضيه والتقي الفريق في هذه المباراه مع فريق زوريا وانتهت المباراه بفوز شاختار دونيتسك بست اهداف مقابل هدف.