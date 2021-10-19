تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان .. مشاهدة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج HD

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد بارك دي برانس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر موقعنا يلا شوت توداي.

باريس سان جيرمان ضد لايبزيج.. مواجهة معتادة !

هذا هو رابع لقاء بين باريس ولايزبيج في البطولة الأوروبية, حيث تواجه الفريقان في الموسم الماضي 3 مرات, في دوري المجموعات فاز كل فريق على أرضه واقتنص 3 نقاط من الىخر, وكان اللقاء الثالث في نصف النهائي وفاز سان جيرمان آنذاك في دوري من مباراة واحدة وتأهل إلى النهائي, وشهدت الأراضي الفرنسية 8 مواجهات للعملاق الباريسي أمام فرق ألمانيا, فاز بها باريس جميعاً ماعدا لقاء واحد كان أمام العملاق البافاري في حديقة الأمراء, وفاز البايرن آنذاك بهدف نظيف في ربعا نهائي الموسم الماضي من البطولة نفسها, ويمتلك لايبزيج سجل ضعيف خارج الأرض, حيث خسر 4 مباريات من ضمن 5 خاضها خارج أرضه, أمام باريس فلديه سجل قوي على أرضه بدوري المجموعات فقد فاز في 22 مباراة من أصل 28 خاضها وخسر لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد عام 2020, خاض جيسي ماروش مدرب لايبزيج الحالي 14 مباراة في دوري الأبطال, إثنان منها مع لايبزيج, واستقبل الأهداف خلال كل تلك اللقاءات ولم يخرج بالكلين شيت مطلقاً.

قدم فريق العاصمة الفرنسية لقاء من العيار الثقيل في الجولة الماضية لدوري الأبطال واستطاع أن ينتصر على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد، باريس سان جيرمان بكل تأكيد كان الاحق والأجدار بتحقيق الانتصار في اللقاء الماضي وخاصة وأن الفريق قدم مباراة متوازنة للغاية من الناحية الدفاعية بينما قدم لقاء شرس وقوي من الجانب الهجومي واستطاع أن يصل لشباك مانشستر سيتي في مرتين خلال اللقاء ليحصد ثلاث نقاط من العيار الثقيل سيكون لهم دورا كبيرا في مسيرة الفريق الأوروبية.

باريس سان جيرمان سيخوض لقاء اليوم بالقوة الضاربة باحثا عن الفوز الثاني له بالبطولة الأوروبية وإضافة النقاط الثلاث إلى رصيده من أجل البقاء في الصدارة دون النظر إلى ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج بروج البلجيكي.

وسيعول الجهاز الفني لفريق العاصمة الفرنسية على الثلاثي نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي وكيليان مبابي من اجل قيادة الفريق الباريسي للوصول لشباك لايبزيج وحصد النقاط الثلاث من أجل قطع شوطا في مشوار الفريق نحو التأهل للدور القادم من البطولة الأوروبية.

باريس سان جيرمان يخوض لقاء اليوم قادما من انتصار على أنجيه في الجولة الماضية بالدوري الفرنسي بهدفين مقابل هدف في لقاء شهد غياب الثنائي نيمار وميسي لوصولهما في وقت متأخر بسبب مشاركتهما مع منتخبي البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وبكل تأكيد سيتواجد الثنائي في لقاء اليوم من أجل زيادة القوة الهجومية للفريق الباريسي في لقاء اليوم.

باريس سان جيرمان يعتلي قمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في لقاء ولم يخسر أي لقاء وأحرز الفريق ثلاث أهداف وتلقت شباكه هدفا.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي في مواجهة لايبزيج

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لايبزيج

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - ماركو فيراتي

الهجوم: آنخيل دي ماريا - ماورو إيكاردي - ليونيل ميسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم أمام فريق لايبزيج في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر يرفع لايبزيج في لقء اليوم شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على بطاقة الترشح للدور القادم من البطولة الأوروبية، الفريق الألماني لم يقدم الأداء المنتظر منه في أول مباراتين وخسر من مانشستر سيتي بسداسية مقابل ثلاث أهداف، قبل أن يخسر من كلوب بروج بهدفين مقابل هدف، أي نتيجة سلبية في لقاء اليوم تعني خروج الفريق بنسبة كبيرة من صراع المنافسة على احدى بطاقتي التأهل للدور القادم لدوري الأبطال.

لايبزيج يدرك أنه أمام مهمة صعبة للغاية في ظل معاناة الفريق في الموسم الجاري سواء على الجانب المحلي أو الجانب الأوروبي كما أن نتائجه في دوري الأبطال لا تبشر أن الفريق قادر على قلب الطاولة على باريس سان جيرمان إلا أنه سيخوض اللقاء بعزيمة البطل أملا في تخقيق نتيجة إيجابية تحافظ على فرصه في التأهل للدور القادم.

يحتل لايبزيج المركز الأخير بجدول تريتب المجموعة بدون نقاط بعدما خسر في مباراتين ولم يتعادل أو ينتصر في أي لقاء، وأحرز الفريق 4 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

تشكيل لايبزيج الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان

تشكيل لايبزيج المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: بيتر جولاتشي

خط الدفاع: أنخيلينو -لوكاس كلوسترمان - ويلي أوربان - تايلر أدامز

خط الوسط: كونزارد لايمر - إيميل فورسبيرج - نوردي موكيلي

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو - أندريه سيلفا - داني أولمو