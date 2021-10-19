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تراند اليوم : وليد الفراج مباشر .. الدوري مع وليد حلقة اليوم اكشن مع وليد مباشر HD بث اكشن مع وليد بث مباشر اكشن مع وليد

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اكشن يادوري مباشر اكشن يادوري بث مباشر الدوري مع وليد الدوري مع وليد على اي قناة ، يقدم الإعلامي وليد الفراج، برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمتاز البرنامج باستضافة العديد من المشاهير والشخصيات البارزة.

وانطلقت أولى حلقات البرنامج في الـ22 من شهر أغسطس الحالي، على أن تتم إعادة البرنامج يوميًا عند الساعة الـ2 فجرًا والساعة الـ3 عصرًا.

 تردد قناة sbc على النايل سات والعرب سات.

ويذاع البرنامج عبر الترددات التالية على قمر النايل سات والعرب سات:

اسم القناة

القمر

التردد

الاستقطاب

الترميز

تصويب الخطأ

قناة sbc

النايل سات

12284

أفقي

27500

5/6

قناة sbc

العرب سات

11230

أفقي

27500

5/6

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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