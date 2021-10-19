تراند اليوم : بث مباشر ليفربول واتليتكو .. مشاهده مباراه ليفربول الان HD مشاهدة مباراة ليفربول واتليتكو مدريد

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد اتلتيكو مدريد atletico madrid vs liverpool اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا ، بمعنويات مرتقعه بعد النتائج الاخيره له في الدوري الانجليزي سوف يخرج اليوم فريق ليفربول ليحل ضيفا ثقيلا علي نظيره الاسباني اتلتيكو مدريد اليوم الموافق 19 اكتوبر وذلك لحساب مواجهات الجوله الثالثه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، وسوف يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو هذه المواجهه بين ليفربول واتلتيكو مدريد وذلك في مواجهه قويه سوف يبحث من خلال كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه ، وسوف تبدا اليوم مباراه ليفربول واتلتيكو مدريد في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة ليفربول واتليتكو مدريد

فريق ليفربول هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الذهاب من دور المجموعات للموسم الحالي من دوري ابطال اوروبا ، فريق ليفربول قادم من انتصار كبير في اخر مباراه له قبل مواجهه اليوم والتقي ليفربول في هذه المباراه مع فريق واتفورد يوم السبت الماضي وذلك في الجوله الثامنه من الدوري الانجليزي وقد حقق ليفربول الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه خمس اهداف مقابل لاشئ ، ليفربول قبل مواجهه اليوم حاليا هو متصدر المجموعه وذلك برصيد 6 نقاط جمعهم ليفربول بعد ان لعب مبارتان الي الان في دور المجموعات وتمكن ليفربول من تحقيق الانتصار في المبارتان بدون تعادل او خساره.