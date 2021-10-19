تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد HD

مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد دونباس ارينا تمام الساعة 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر موقعنا يلا شوت توداي.

لدينا اليوم مباراة مكررة للموسم الماض من منافسات الأبطال, فهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يقع نادي شاختار في مجموعة الملكي بالتشامبيونز, ومما يزيد سخونة الأمر أن شاختار فجر قنبلة العام الماض وفاز على الريال ذهاباً وإيابا, ليدخل تاريخ الملكي بانه الفريق الخامس الذي يهزم مدريد ذهاباً وإياباً , ويسعى شاختار إلى زيادة جراح الريال بالهزيمة الثالثة على التوالي, كما يسعى الملكي للفوز الثاني خارج أرضه لهذا الموسم من منافسات الأبطال بعد أن فاز على إنتر بالجولة الماضية بهدف نظيف على الأراضي الإيطالي, ويتميز فريق شاختار بالتسديد على المرمى فهو يعتبر أكثر الفرق التي سددت على مرمى الخصم بـ(32) تسديدة دون تسجيل,

يبحث ريال مدريد عن استعادة توازنه من جديد والعودة لسكة الانتصارات بعدما خسر أخر مواجهتين له سواء بدوري الأبطال أمام شريف تيراسيول بطل مولدوفا أو أمام إسبانيول في الجولة الأخيرة له بالليجا، ريال مدريد افتقد لشخصية البطل في أخر مباراتين وارتكب الفريق أخطاء دفاعية قاتلة تسببت في خسارته لمباراتين على التوالي في واقعة لم تحدث لسنوات طويلة.

الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة أنشيلوتي استغل فترة التوقف الدولي الأخير بسبب مشاركة منتخب إسبانيا في مباريات دوري الأمم الأوروبية وسعى إلى تصحيح أخطاء اللاعبين على الجانب الدفاعي، ويأمل كارلو أنشيلوتي إلى تفادي الأخطاء القاتلة في لقاء اليوم من أجل العودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة إيجابية تساهم في اقترابه من القمة منتظرا هدية إنتر ميلان بالفوز على شيريف تيراسبول.

كارلو أتشيلوتي سيكون في ورطة في لقاء اليوم بسبب الغيابات المؤثرة التي تضرب الفريق قبل لقاء اليوم حيث سيعاني النادي الملكي من غياب كل من: إيدين هازارد وإيسكو وجاريث بيل وداني كارفاخال وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش، وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي، كورتوا - لونين - لوبيز - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - مارسيلو - ميندي - ميجيل - كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - كامافينجا - بلانكو - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.

يقع ريال مدريد في المرتبة الثانية بجدول تريتب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعدما فاز في لقاء وخسرفي الأخر وأحرز العملاق المدريدي هدفين وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شاختار

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار والقنوات الناقلة لها

تتابعون معنا مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم امام الطموح شاختار في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ريال مدريد وشاختار عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD.

وفي المقابل يتسلح شاختار دونيتسك في لقاء اليوم بعاملي الأرض والجمهور من أجل زيادة جراح ريال مدريد وإسقاط النادي الملكي للقاء الثالث على التوالي، فريق شاختار يبحث عن أول فوز له في دوري الأبطال بعدما خسر لقاء الجولة الأولى أمام شيريف تيراسبول بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية أمام إنتر ميلان بدون أهداف، ويسعى الفريق إلى استغلال انتصاره الأخير في الدوري الأوكراني على زوريا لوهانسك بسداسية مقابل هدف من أجل الحفاظ على حظوظه وآماله في المنافسة على بطاقة العبور للدور القادم.

يتذيل شاختار جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة حصدها الفريق الأوكراني من التعادل في لقاء واحد ولم ينتصر في أي لقاء وخسر في لقاء وتلقت شباكه الفريقين هدفين ولم يحرز أي هدف في أي لقاء حتى الآن.

تشكيل شاختار المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: اندري بياتوف

خط الدفاع: مارلون - يوخيم كونوبليا - فيتور إدواردو - فيكتور كورنيينكو

خط الوسط: تاراس ستيبانينكو

خط الوسط الهجومي: ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز - ميخايلو مودريك - أرتيم بوندارينكو- الان باتريك