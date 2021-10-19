تراند اليوم : بث مباشر الهلال والنصر تويتر .. مباراة الهلال والنصر تويتر بث مباشر مباراه الهلال والنصر مشاهدة مباراه الهلال مباشر HD مباراة الهلال والنصر 2021

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كل منالهلال والنصر يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى وستكون الأنظار موجهة نحو عبدالرزاق حمدالله وبافيتيمبي جوميز مهاجما الهلال والنصر ولا سيما في ظل الحالة الفنية الممتازة التي يقدمها الثنائي في الأونة الأخيرة، وبكل تأكيد سيكون لهما دورا هاما في لقاء اليوم لقيادة فريقهما للقاء النهائي، المغربي عبد الرزاق حمد الله حقق رقما قياسيا جديدا على المستوى الآسيوي مع العالمي، وبات حمد الله أكثر لاعب ساهم بأهداف في آخر 3 نسخ من دوري أبطال آسيا، ويعد حمد الله أكثر لاعب ساهم بأهداف من الأندية السعودية في النسخة الحالية، حيث شارك بـ9 أهداف مسجلا 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه، كما ساهم حمدالله بـ3 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه في مباراة الوحدة، بتسجيله هدف وصناعة هدفين، ليقود فريقه للمرة الثانية إلى نصف النهائي وللمرة الثالثة بالتأهل لأدوار متقدمة في دوري أبطال آسيا.