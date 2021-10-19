تراند اليوم : بث مباشر مانشستر سيتي .. كلوب بروج ضد مان سيتي بث مباشر كلوب بروج ضد مان سيتي

كلوب بروج ضد مان سيتي بث مباشر مانشستر سيتي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد جان برايدال في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،ويلتقي مانشستر سيتي نظيرة كلوب بروج للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الناديين, ولكن بروج لديه خبرة أمام الفرق الإنجليزية حيث واجه 11 منافس إنجلبزب, فوز وحيد هو ما حققه كلوب امام الإنجليز عندما فاز على تشيلسي بهدف نظيف في كأس الكؤوس الأوروبية, ولديه سجل من 3 تعادلات و 9 خسائر, ولدى السيتي سجل جيد أمام الفرق البلجيكية حيث أنه لم يخسر سوى لقاء وحيد كان أمام ستاندرلياج بهدف نظيف, وفاز في 5 لقاءات أخرى, وكان آخر تصادم للسيتي مع فريق بلجيكي عام 2003 وفاز آنذاك على لوكريني بهدف نظيف, ويقدم الفريق البلجيكي بطولة ولا أروع ويعتبر هو الحصان الأسود للمجموعة, حيث في 4 لقاءات له بدوري المجموعات لم يذق عم الخسارة (فاز 2 وتعادل 2), ويلهب حماس المباراة خسارة السيتي أامم باريس في المباراة الماضية من منافسات الأبطال, ولم يحدث من قبل أن خسر بيب جوارديولا مع السيتي في باراتين متتاليتين بالتشامبيونزليج.

يدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل اللحاق بالصدارة التي يعتليها باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق مانشستر سيتي يدخل لقاء اليوم بهدف تعويض الهزيمة في الجولة الثانية التي وقع فيها أمام فريق العاصمة الباريسية بهدفين دون رد، وسيتسلح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للعملاق الإنجليزي في لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز على بطل بلجيكا وسط ملعبه وتفادي أي مفاجأت.

مانشستر سيتي يدرك تماما نتائج كلوب بروج في دوري الأبطال وأنه قدم مباراة قوية امام باريس سان جيرمان واستطاع أن يحصد نقطة من أنياب الفريق الفرنسي ولذلك سيخوض مانشستر سيتي لقاء اليوم بتوازن شديد بين الدفاع والهجوم، ولن يندفع على مرمى الفريق البلجيكي لعدم ترك مساحات في الخط الدفاعي مما يسنح لأصحاب الأرض في إحراز الأهداف مما يأزم موقف الفريق في البطولة الأوروبية.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: سكوت كارسون - روبن دياز - ناثان أكي - بينجامين ميندي

خط الوسط: فرناندينهو لويس روزا- إلكاي جوندوجان - جاك غراليش

خط الهجوم: رياض محرز-رحيم سترلينج - فيران توريس

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بعدما فاز في لقاء واحد وخسر في مباراة، وأحرز العملاق الإنجليزي 6 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

تبدأ معكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد كلوب بروج في تمام الساعة 18:45 بتوقيت القاهرة، الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 15:45 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports 1 HD Premium.

وفي المقابل يتسلح كلوب بروج بعدة عوامل في لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث واعتلاء قمة ترتيب المجموعة ولو بشكل مؤقت، فريق كلوب بروج قدم أداء طيب خلال مشواره في دوري الأبطال حيث تعال في اللقاء الأول أمام باريس سان جيرمان بهدف لمثله، وفي الجولة الثانية فاز على لايبزيج الألماني على أرضه ووسط جماهيره، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تحقيق المفاجأة بالفوز على مانشستر سيتي واضافة ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة دوري الأبطال.