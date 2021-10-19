تراند اليوم : مباراة النصر والهلال مباشر .. بث مباشر مباراة النصر والهلال اليوم الثلاثاء مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر نصف نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مرسول بارك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أسيا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. عشاق الكرة العربية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل تجمع بين أحد أقوى فرق القارة الأسيوية والكرة السعودية في السنوات الأخيرة، سيبحث كل من النصر والهلال في لقاء اليوم عن قطع تذكرة العبور للقاء النهائي من البطولة الاسيوية واستمرار مغامرتهما في البطولة للحفاظ على فرصهم في اعتلاء منصات التتويج.

كل من الهلال والنصر يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى وستكون الأنظار موجهة نحو عبدالرزاق حمدالله وبافيتيمبي جوميز مهاجما الهلال والنصر ولا سيما في ظل الحالة الفنية الممتازة التي يقدمها الثنائي في الأونة الأخيرة، وبكل تأكيد سيكون لهما دورا هاما في لقاء اليوم لقيادة فريقهما للقاء النهائي، المغربي عبد الرزاق حمد الله حقق رقما قياسيا جديدا على المستوى الآسيوي مع العالمي، وبات حمد الله أكثر لاعب ساهم بأهداف في آخر 3 نسخ من دوري أبطال آسيا، ويعد حمد الله أكثر لاعب ساهم بأهداف من الأندية السعودية في النسخة الحالية، حيث شارك بـ9 أهداف مسجلا 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه، كما ساهم حمدالله بـ3 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه في مباراة الوحدة، بتسجيله هدف وصناعة هدفين، ليقود فريقه للمرة الثانية إلى نصف النهائي وللمرة الثالثة بالتأهل لأدوار متقدمة في دوري أبطال آسيا.

الهلال يسير بصورة طيبة خلال مشواره ببطولة دوري أبطال أسيا واستطاع الفريق بلوغ الدور نصف النهائي بعدما فاز على برسيبوليس الإيراني في اللقاء الماضي بثلاثية دون رد في لقاء شهد تألق جوميز الذي أحرز هدفين إلى جانب سالم الدوسري الذي أحرز هدفا عالميا من تصويبة صاروخية، وسيتسلح الهلال في لقاء اليوم بالقوة الضاربة لخطف الفوز وبطاقة العبور للنهائي.

وفي الجانب الأخر نرى أن النصر يسير بصورة جيدة هو الأخر في البطولة الأسيوية واستطاع أن يبلغ الدور نصف النهائي بعدما فاز على الوحدة في اللقاء الماضي بخماسية مقابل هدف في لقاء تسيده الفريق النصراوي من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة، وسيسعى الفريق إلى استغلال الروح المعنوية العالية لتحقيق الفوز في المباراة والعبور للنهائي, موقعناينقل لكم المباراة على الهواء مباشرة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع:ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

حراسة مرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله مادو -علي محمد لاجامي - خوزي راميرو فوينيس موري - سلطان عبدالله الغنام

خط الوسط: عبدالله محمد الخيبري - بيتروس ماثيوس

خط الوسط الهجومي: سامي خليل النجعي -جلال الدين ماشاريبوف - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

الهلال والنصر.. الديربي السعوي الثاني في البطولة الأسيوية على مر التاريخ

تعتبر مواجهة النصر والهلال اليوم هي الديربي الأسيوي الثاني الذي جمع بين فريقين من السعودية في الدور نصف النهائي من البطولة، وكان أول ديربي جمع فريقين سعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بنسخة عام 2012، بين الاتحاد والأهلي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتحادي بهدف نظيف، لكن الأهلي نجح في قلب النتيجة لصالحه إيابا وتأهل للنهائي، بفوزه بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر المباراة الختامية أمام أولسان الكوري، بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة التاسعة بتوقيت المملك العربية السعودية، الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الهلال والنصر عبر موقعنا يلا شوت توداي و SSC HD.

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