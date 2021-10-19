تراند اليوم : قناة أبوظبي الرياضية آسيا بث مباشر :: مشاهدة قناة ابو ظبي اسيا بث مباشر .. البث المباشر لقناة أبو ظبي آسيا الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD على النايل سات، وتعتبر من القنوات التلفزيونية المتخصصة في العديد من المجالات الرياضية، خاصة أنها تحظى بنسبة كبيرة من المشاهدين حيث أنها متخصصة في متابعة جميع الأحداث والفعاليات الرياضية بشكل عام، يمكن القول أن القناة تعمل على عرض جميع البطولات الرياضية سواء المحلية أو الدولية التي ينتظرها عشاق كرة القدم، وهذه القناة لها أهمية قصوى في مجال كرة القدم، لذلك تميزت القناة بتطورها العديد من الأساليب التكنولوجية الحديثة التي تعمل بها القناة، وفي مقالنا القادم سنعرض لكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD على النايل سات.

قناة أبو ظبي الرياضية

برامج قناة أبو ظبي الرياضية

بطولة قناة ابوظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD على النايل سات 2022

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على جميع الأقمار الصناعية

البث المباشر لقناة أبو ظبي الرياضية

قناة أبو ظبي الرياضية

هي إحدى القنوات الرياضية التي تأسست عام 1969 وترتبط مباشرة بشركة أبوظبي للإعلام. تبث القناة مجموعة كبيرة من الأحداث الرياضية على مدار الساعة، بما في ذلك الات التحليلية، وكذلك النتائج الرياضية ومجموعة من الأهداف التي حققها أفضل اللاعبين، واستطاعت القناة أن تحدث نقلة نوعية في مجال كرة القدم عام 2008 بتكوين مجموعة مبهرة من البرامج والمحتوى الأساسي على مستوى متقدم، وعملت القناة على زيادة نسبة متابعي كرة القدم وأطلقت سلسلة كبيرة ومثيرة من البرامج الرياضية المتنوعة في مجال كرة القدم.

برامج قناة أبو ظبي الرياضية

تميزت القناة بتقديم مجموعة واسعة من البرامج عالية الجودة على الصعيدين العربي والدولي في جميع المجالات. كما تحظى القناة بنسبة عالية من المشاهدين، كما تقدم العديد من البرامج التي تهم الجمهور الرياضي، ومن أهم برامج قناة أبو ظبي الرياضية:

أمين البرنامج الختامي لكأس الحرمين.

برنامج القاهرة أبو ظبي.

برنامج صنع القرار.

شارع الرياضة

تحت مسؤوليتي.

أفلام وثائقية لدول الخليج العربي.

جولة ركوب الدراجات.

يوميات الوطن الأم للبشرية.

برنامج جول.

صوت الخليج.

بطولة قناة ابوظبي الرياضية

قدمت القناة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البطولات الرياضية المتنوعة محليًا باللغة العربية ودوليًا بشكل عام، وقد برعت في تقديم نموذج رياضي جيد لتقديم محتوى عالمي، وللبطولات والدوريات التي يتم بثها على قنوات أبوظبي وهي:

كأس السوبر المصري.

كأس رئيس الدولة.

دوري الخليج.

كأس محمد السادس للأندية.

الدوري الهولندي.

الدوري الاسترالي.

كأس ايطالي.

كاس السوبر الاسباني.

الكأس الملكي الاسباني.

الدوري الأمريكي.

كأس الخليج الفارسي.

كأس الأندية الأبطال.

مباريات منتخب الإمارات لكرة القدم.

مباريات ودية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD على النايل سات 2022

تعد قناة أبو ظبي من القنوات التنافسية على مستوى الرياضة العربية، خاصة أنها استطاعت تقديم مجموعة مبهرة من المحتوى الرياضي عبر منصاتها التقنية والرقمية. كما عملت مجموعة من النجوم والرياضيين والإعلاميين على القناة بكفاءة عالية وتنافسية وامتثال للمعايير الدولية في بث المحتوى عبر القنوات التلفزيونية على ترددات القناة، كما استطعت تحديد خدمة البث المباشر عبر موقع القناة.، وتردد قناة أبو ظبي الرياضية هو أبو ظبي HD 1 ويمكن الاطلاع عليه من خلال:

تردد قناة أبو ظبي: 12467.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: 3/4 عمودي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على جميع الأقمار الصناعية

تسعى القناة جاهدة لتقديم كافة الأحداث الرياضية على المستوى العربي باستخدام تقنية عالية وتفي بمعايير الجودة العالمية عند بث محتواها عبر مواقعها الإلكترونية. كل الأقمار الصناعية:

نايل سات: 12467 – 27500 – 2/3 – “H”

عربسات: 12226 – 27500 – 3/4 – “N”.

هوت بيرد: 11747 – 27500 – 3/4 – “إتش”.

يخت: 11938 – 27500 – 5/6 – “شمال”.

البث المباشر لقناة أبو ظبي الرياضية

لعبت القناة دورًا أساسيًا في تقديم محتوى رياضي وبطولات وفعاليات تتناسب مع أداء الجمهور محليًا وعربيًا وعالميًا. لتحقيق نسبة كبيرة وعالية من المشاهدين عليها، ويمكنك متابعة البث المباشر للقناة من خلال النقر على الرابط التالي.( https://bit.ly/3AWufxd )