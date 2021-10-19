تراند اليوم : بث مباشر الهلال والنصر .. مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر HD بث مباشر الهلال والنصر قناة أبو ظبي آسيا HD الهلال والنصر مباشر

بث مباشر الهلال والنصر على قنوات أبو ظبي الرياضية أسيا مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في نصف نهائي كأس أسيا، مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مرسول بارك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أسيا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. عشاق الكرة العربية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل تجمع بين أحد أقوى فرق القارة الأسيوية والكرة السعودية في السنوات الأخيرة، سيبحث كل من النصر والهلال في لقاء اليوم عن قطع تذكرة العبور للقاء النهائي من البطولة الاسيوية واستمرار مغامرتهما في البطولة للحفاظ على فرصهم في اعتلاء منصات التتويج.

كل من الهلال والنصر يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى وستكون الأنظار موجهة نحو عبدالرزاق حمدالله وبافيتيمبي جوميز مهاجما الهلال والنصر ولا سيما في ظل الحالة الفنية الممتازة التي يقدمها الثنائي في الأونة الأخيرة، وبكل تأكيد سيكون لهما دورا هاما في لقاء اليوم لقيادة فريقهما للقاء النهائي، المغربي عبد الرزاق حمد الله حقق رقما قياسيا جديدا على المستوى الآسيوي مع العالمي، وبات حمد الله أكثر لاعب ساهم بأهداف في آخر 3 نسخ من دوري أبطال آسيا، ويعد حمد الله أكثر لاعب ساهم بأهداف من الأندية السعودية في النسخة الحالية، حيث شارك بـ9 أهداف مسجلا 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه، كما ساهم حمدالله بـ3 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه في مباراة الوحدة، بتسجيله هدف وصناعة هدفين، ليقود فريقه للمرة الثانية إلى نصف النهائي وللمرة الثالثة بالتأهل لأدوار متقدمة في دوري أبطال آسيا.

الهلال يسير بصورة طيبة خلال مشواره ببطولة دوري أبطال أسيا واستطاع الفريق بلوغ الدور نصف النهائي بعدما فاز على برسيبوليس الإيراني في اللقاء الماضي بثلاثية دون رد في لقاء شهد تألق جوميز الذي أحرز هدفين إلى جانب سالم الدوسري الذي أحرز هدفا عالميا من تصويبة صاروخية، وسيتسلح الهلال في لقاء اليوم بالقوة الضاربة لخطف الفوز وبطاقة العبور للنهائي.

وفي الجانب الأخر نرى أن النصر يسير بصورة جيدة هو الأخر في البطولة الأسيوية واستطاع أن يبلغ الدور نصف النهائي بعدما فاز على الوحدة في اللقاء الماضي بخماسية مقابل هدف في لقاء تسيده الفريق النصراوي من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة، وسيسعى الفريق إلى استغلال الروح المعنوية العالية لتحقيق الفوز في المباراة والعبور للنهائي, موقعناينقل لكم المباراة على الهواء مباشرة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع:ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

حراسة مرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله مادو -علي محمد لاجامي - خوزي راميرو فوينيس موري - سلطان عبدالله الغنام

خط الوسط: عبدالله محمد الخيبري - بيتروس ماثيوس

خط الوسط الهجومي: سامي خليل النجعي -جلال الدين ماشاريبوف - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

الهلال والنصر.. الديربي السعوي الثاني في البطولة الأسيوية على مر التاريخ

تعتبر مواجهة النصر والهلال اليوم هي الديربي الأسيوي الثاني الذي جمع بين فريقين من السعودية في الدور نصف النهائي من البطولة، وكان أول ديربي جمع فريقين سعوديين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بنسخة عام 2012، بين الاتحاد والأهلي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتحادي بهدف نظيف، لكن الأهلي نجح في قلب النتيجة لصالحه إيابا وتأهل للنهائي، بفوزه بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر المباراة الختامية أمام أولسان الكوري، بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة التاسعة بتوقيت المملك العربية السعودية، الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الهلال والنصر عبر موقعنا يلا شوت توداي و SSC HD.

لعبت القناة دورًا أساسيًا في تقديم محتوى رياضي وبطولات وفعاليات تتناسب مع أداء الجمهور محليًا وعربيًا وعالميًا. لتحقيق نسبة كبيرة وعالية من المشاهدين عليها، ويمكنك متابعة البث المباشر للقناة من خلال النقر على الرابط التالي.( https://bit.ly/3AWufxd )

قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD على النايل سات، وتعتبر من القنوات التلفزيونية المتخصصة في العديد من المجالات الرياضية، خاصة أنها تحظى بنسبة كبيرة من المشاهدين حيث أنها متخصصة في متابعة جميع الأحداث والفعاليات الرياضية بشكل عام، يمكن القول أن القناة تعمل على عرض جميع البطولات الرياضية سواء المحلية أو الدولية التي ينتظرها عشاق كرة القدم، وهذه القناة لها أهمية قصوى في مجال كرة القدم، لذلك تميزت القناة بتطورها العديد من الأساليب التكنولوجية الحديثة التي تعمل بها القناة، وفي مقالنا القادم سنعرض لكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD على النايل سات.

هي إحدى القنوات الرياضية التي تأسست عام 1969 وترتبط مباشرة بشركة أبوظبي للإعلام. تبث القناة مجموعة كبيرة من الأحداث الرياضية على مدار الساعة، بما في ذلك الات التحليلية، وكذلك النتائج الرياضية ومجموعة من الأهداف التي حققها أفضل اللاعبين، واستطاعت القناة أن تحدث نقلة نوعية في مجال كرة القدم عام 2008 بتكوين مجموعة مبهرة من البرامج والمحتوى الأساسي على مستوى متقدم، وعملت القناة على زيادة نسبة متابعي كرة القدم وأطلقت سلسلة كبيرة ومثيرة من البرامج الرياضية المتنوعة في مجال كرة القدم.

برامج قناة أبو ظبي الرياضية

تميزت القناة بتقديم مجموعة واسعة من البرامج عالية الجودة على الصعيدين العربي والدولي في جميع المجالات. كما تحظى القناة بنسبة عالية من المشاهدين، كما تقدم العديد من البرامج التي تهم الجمهور الرياضي، ومن أهم برامج قناة أبو ظبي الرياضية:

أمين البرنامج الختامي لكأس الحرمين.

برنامج القاهرة أبو ظبي.

برنامج صنع القرار.

شارع الرياضة

تحت مسؤوليتي.

أفلام وثائقية لدول الخليج العربي.

جولة ركوب الدراجات.

يوميات الوطن الأم للبشرية.

برنامج جول.

صوت الخليج.

بطولة قناة ابوظبي الرياضية

قدمت القناة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البطولات الرياضية المتنوعة محليًا باللغة العربية ودوليًا بشكل عام، وقد برعت في تقديم نموذج رياضي جيد لتقديم محتوى عالمي، وللبطولات والدوريات التي يتم بثها على قنوات أبوظبي وهي:

كأس السوبر المصري.

كأس رئيس الدولة.

دوري الخليج.

كأس محمد السادس للأندية.

الدوري الهولندي.

الدوري الاسترالي.

كأس ايطالي.

كاس السوبر الاسباني.

الكأس الملكي الاسباني.

الدوري الأمريكي.

كأس الخليج الفارسي.

كأس الأندية الأبطال.

مباريات منتخب الإمارات لكرة القدم.

مباريات ودية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD على النايل سات 2022

تعد قناة أبو ظبي من القنوات التنافسية على مستوى الرياضة العربية، خاصة أنها استطاعت تقديم مجموعة مبهرة من المحتوى الرياضي عبر منصاتها التقنية والرقمية. كما عملت مجموعة من النجوم والرياضيين والإعلاميين على القناة بكفاءة عالية وتنافسية وامتثال للمعايير الدولية في بث المحتوى عبر القنوات التلفزيونية على ترددات القناة، كما استطعت تحديد خدمة البث المباشر عبر موقع القناة.، وتردد قناة أبو ظبي الرياضية هو أبو ظبي HD 1 ويمكن الاطلاع عليه من خلال:

تردد قناة أبو ظبي: 12467.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: 3/4 عمودي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على جميع الأقمار الصناعية

تسعى القناة جاهدة لتقديم كافة الأحداث الرياضية على المستوى العربي باستخدام تقنية عالية وتفي بمعايير الجودة العالمية عند بث محتواها عبر مواقعها الإلكترونية. كل الأقمار الصناعية:

نايل سات: 12467 – 27500 – 2/3 – “H”

عربسات: 12226 – 27500 – 3/4 – “N”.

هوت بيرد: 11747 – 27500 – 3/4 – “إتش”.

يخت: 11938 – 27500 – 5/6 – “شمال”.

البث المباشر لقناة أبو ظبي الرياضية

لعبت القناة دورًا أساسيًا في تقديم محتوى رياضي وبطولات وفعاليات تتناسب مع أداء الجمهور محليًا وعربيًا وعالميًا. لتحقيق نسبة كبيرة وعالية من المشاهدين عليها، ويمكنك متابعة البث المباشر للقناة من خلال النقر على الرابط التالي.( https://bit.ly/3AWufxd )