تراند اليوم : مانشستر سيتي مباشر ... مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر ضد كلوب بروج HD

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد جان برايدال في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل اللحاق بالصدارة التي يعتليها باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق مانشستر سيتي يدخل لقاء اليوم بهدف تعويض الهزيمة في الجولة الثانية التي وقع فيها أمام فريق العاصمة الباريسية بهدفين دون رد، وسيتسلح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للعملاق الإنجليزي في لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز على بطل بلجيكا وسط ملعبه وتفادي أي مفاجأت.

مانشستر سيتي يدرك تماما نتائج كلوب بروج في دوري الأبطال وأنه قدم مباراة قوية امام باريس سان جيرمان واستطاع أن يحصد نقطة من أنياب الفريق الفرنسي ولذلك سيخوض مانشستر سيتي لقاء اليوم بتوازن شديد بين الدفاع والهجوم، ولن يندفع على مرمى الفريق البلجيكي لعدم ترك مساحات في الخط الدفاعي مما يسنح لأصحاب الأرض في إحراز الأهداف مما يأزم موقف الفريق في البطولة الأوروبية.

عزيزي متابع يلا شوت توداي لابد أن تعلم أن مانشستر سيتي استطاع أن ينتصر في أخر ظهور رسمي له وكان أمام بيرنلي وحقق الفوز بهدفين دون رد، ويمني النفس باستمرار النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: سكوت كارسون - روبن دياز - ناثان أكي - بينجامين ميندي

خط الوسط: فرناندينهو لويس روزا- إلكاي جوندوجان - جاك غراليش

خط الهجوم: رياض محرز-رحيم سترلينج - فيران توريس

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بعدما فاز في لقاء واحد وخسر في مباراة، وأحرز العملاق الإنجليزي 6 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج والقنوات الناقلة

تبدأ معكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد كلوب بروج في تمام الساعة 18:45 بتوقيت القاهرة، الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 15:45 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports 1 HD Premium.

وفي المقابل يتسلح كلوب بروج بعدة عوامل في لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث واعتلاء قمة ترتيب المجموعة ولو بشكل مؤقت، فريق كلوب بروج قدم أداء طيب خلال مشواره في دوري الأبطال حيث تعال في اللقاء الأول أمام باريس سان جيرمان بهدف لمثله، وفي الجولة الثانية فاز على لايبزيج الألماني على أرضه ووسط جماهيره، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تحقيق المفاجأة بالفوز على مانشستر سيتي واضافة ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة دوري الأبطال.

تشكيل كلوب بروج المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى:سيمون مينيوليه

خط الدفاع:كلينتون ماتا - جاك هيندري -ستانلي نسوكي - إدوارد سوبول

خط الوسط: إيدير بلانتا - ماتس ريتس - كمال سواح - نوا لانج

خط الوسط الهجومي: هانز فاناكن

خط الهجوم: دانيال أليخاندرو بيريز

يتواجد كلوب بروج في المرتبة الثانية بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في آخر ولم يخسر أي مباراة، وأحرز الفريق 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.