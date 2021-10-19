تراند اليوم : شعر عن المولد النبوي .. اشعار عن ذكري المولد النبوي

شعر عن المولد النبوي الشريف قَام بِتأليفه الشُّعراء والأدباء بِمُناسبة مولد سَيّد الخلق وأشرف البَشر النبي الكَرِيم محمد صلّى الله عليه وسلّم، والذي يَحتفِل به المُسلمون في الثاني عشر من ربيع أول من كُل عام، وما هي إلّا أيّام قَليلة ويحلّ عَلينا يَوم من أجمل الأيام ذكراه خَالدة فِي قُلوبنا، حيثُ نستقبله بالصلاة على النبي محمد سيدنا وحبيبنا وقائدنا، ألا وهُو المولد النبوي الشَّريف، ولا شكّ أنَّ للنّبي محمد فضلٌ كَبِير على الأمّة الإسلامية والعربية فهو خاتم الأنبياء والرّسل وقُدوتنا التي نَقتدِي بها بين الأمم، وأحاديثه وأقواله راسخة في عقولنا، كما أنّه له الفَضل الكبير بَعد الله لنعمة الإسلام التي نتحلى بها، والتي أوكلها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم لينشُرها بين الأمم، فتتعدد مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والذي يكون يوم إجازة رسمية في المُؤسّسات الحكومية والخاصة، في هذه الملفة اخترنا لكم بعناية باقة شعر عن المولد النبوي الشريف قِيلت في مدح النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم.

شعر عن المولد النبوي الشريف اشعار عن ذكري المولد النبوي 2022

يَحتفل المُسلمون في كُلّ أنحاء العالم بذكري المولد النبوي الشريف، ولا يُوجد مسلم لا يمتلئ قلبه فرحََا في يوم المولد النبوي الشريف، وذكرى المولد النبوي الشريف ليست عيدََا يُحتَفل به، وإنّما هُو ذِكري لها أهميّة كَبِيرة عند المُسلمين، وهي عِبادة نتقرب بها إلى الله سُبحانه وتعالى من خلال ذِكر الصلاة عليه صلّى الله عليه وسلّم والدعاء له أن يَشفع لنا يوم الحساب، وهنا إليكُم أبيات شعر عن المولد النبوي الشريف، وأشعار عن ذكرى المولد النبوي 2022.

أبيات شعر عن المولد النبوي الشريف

لم تخلُو قصائد الشعراء والأدباء مِن أبيات الشعر التي فِيها من المَدح والثناء للنبي محمد صلّى الله عليه وسلّم ومكانته في قلب كُل مسلم.

هل الهلال وجئت شعرا انشد

فى يوم ميلاد الحبيب محمدا

قد بشر الله الخلاق كلها

وله الملائكة الكرام تحمد

بهلاله جعل الإله أدلة

للعالمين على الرسالة تشهد

ايوان كسرى شق ؤانطفأت له

نار المجوس الفارسية تخمد

وجفاف ساوى والوحوش تباشرت

شرقا وغربا بالنبي تمجد

ميلاد سيدنا النبي المصطفى

نبقى لذكراه العزيزة ننشد

نبقى نترجم للحبيب بحبنا

بقصيدة الميلادجئنا نقصد

هذا الرسول أطل نورا مشرقا

للكائنات هداية كي يهتدوا

ليعلم الناس الفضيلة والتقى

فتمسكوا بنبينا و توحدوا

وقفوا جميعا مثل صف واحد

لنعيدأمجادلنا ونجدد

نحذو حذوك كلنا يامصطفى

متمسكين بنهجكم ونقلد

لا سنة أو شيعة في ديننا

متكاتفين وليس فينا حاقد

فتحية لك يوما ميلاد مضى

سيدوم مادام الزمان يخلد

كملت دينك نعمة أتممتها

ورضيت بالاسلام دينا تعبد

قصيدة عن المولد النبوي

هُنا قصيدة عن المولد النبوي الشريف فِيها أجمل كلمات الشكر والعِرفان لأشرف الخلق النبي صلى الله عليه وسلّم وهي مُناسبة للمدرسة.

نبي البر والتقوى منار الحق تعلمة

معاني اللوح أشرفها رسالتة ومقدمة

لة فى الاصل أكرمهم عريق الأصل اكرمة

تجلى مولد الهادى يضى الكون موسمة

هلموا أهل ذا النادي على قدم نعظمة

يتيمٌ في جناح الله يرعاه وعصمــــــــــــــهُ

فمن رحم اليتيم ففي. رسول الله يرحمـــــــهُ

نبى البر علمة وجاء به يعلمة

أبر الخلق عاطفةً ً وأسمحه وأحلمـــــــــــــهُ

لكل عنده فى البر حق ليس يهضمة

وليُّ الاهل والأتباع والمسكين يطعمـــــــهُ

له الغزوات لا تحصى ولا يحصى تكرمة

امين قريش اختلفت فجاءته تحكمة

صبيا ً بين فتيتها اليه الامر يرسمة

كتاب الغيب مفضوض له باد محكمة

تبارك من به أسرى وجل الله مكرمــــــــهُ

يريه بيته الأقصى ويُطلعـه ويُعْلمــــــــــهُ

معارجه السموات العلى . والعرش سلمـــهُ

فلما جاء سدرته وكان القرب اعظمة

دنا فرأى فخر فكان من قوسين مجثمة

رسول الله لن يشقى ببابك من ييممه

لواء الحشر بين يديك يوم الدين تقدمه

ففى يمناك جنته وفى اليسرى جهنمه

اشعار عن ذكرى المولد النبوي الشريف

في ذكرى المولد النبوي الشريف يَتناول الناس القَصائد التي كَتب مؤلفوها أبياتاً من الشعر عن ذكرى مولد النبي الشريف تُقال في الجلسات والندوات الدينية، فهي تُلخص في معانيها حب وعشق النبي.