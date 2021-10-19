تراند اليوم : مسلسل الهيبة جبل الحلقة ٣ HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة الثالثة HD مسلسل الهيبة 5 الحلقة 3 HD

أحداث مثيرة ومشوقة في مسلسل الهيبة جبل الحلقة ٣ عقب بدء جبل حملته للانتقام من قتلة أخيه صخر.الاشتباكات انتقلت من ضيعة الهيبة إلى بيروت مع هجوم واسع شنه على مصالح قتلة أخيه صغير والاشتباكات المسلحة انتقلت للشوارع العامة التي نزلت فيها قوات الأمن.

وفي أحداث مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 3 يقوم جبل شيخ الجبل بدفن أخيه صخر ويجتمع بزعماء العشائر ويبلغهم بقرار بدء الأثار من قتلة أخيه ونقل المعركة إلى بيروت.

وفور وصول جبل ورجال الهيبة والعشائر إلى بيروت يقومون بضرب مصالح الزعماء المسئولين عن قتل أخيه ويقومون بحرق مقار أعمالهم ومصانعهم، وتنشب معارك عنيفة وسط بيروت تتدخل فيها قوات الأمن.

وتعرض عدد من القنوات العربية لعرض مسلسل الهيبة الرد الحلقة الثانية من لجزء الخامس، الذي حاز على نسبة ضخمة من المتابعة والمشاهدة في الوطن العربي طيلة الجزء الرابع .

ويعرض مسلسل الهيبة الرد الجزء الخامس يوميا من الأحد إلي الخميس عبر منصة (شاهد vip) حيث يتم عرض المسلسل في البداية على المنصة ثم يذاع بعد ذلك على عدد من شاشات القنوات العربية التي حصلت على حقوق بث المسلسل ومنها قناة إم بي سي (mbc4) وقناة السومرية وقناة (mtv) اللبنانية ورؤيا الأردنية وتلفزيون لينا.

مسلسل الهيبة الرد الجزء الخامس، من أبرز النجوم الذين تواجدوا وقاموا بأداء الأدوال تيمن حسن، مني واصف، عادل كرم، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، ديمة قندلفت، كما شارك في المسلسل عدد من الممثلين والنجوم الصاعدين الي المسرح بقوة.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة mbc4

يعرض مسلسل الهيبة على شاشة قناة mbc4 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة رؤيا

تبدأ اذاعة مسلسل الهيبة الجزء الخامس عبر قناة رؤيا يوميا اعتبارا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، حيث سيتم عرض المسلسل الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الأردن وفي العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة السومرية

يعرض مسلسل الهيبة الجزء الخامس على شاشة قناة السومرية، يوميا من اعتبارا من يوم الأحد إلي الخميس وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على تلفزيون لينا

حصل تلفزيون لينا على حقوق عرض مسلسل الهيبة الجزء الخامس، حيث سيتم عرض المسلسل عبر شاشة لينا في تمام الساعة 21H00، كما أن المسلسل يعرض يوميا من الأحد للخميس.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة mtv

سيتم اذاعة مسلسل الهيبة عبر شاشة قناة mtv الساعة في تمام الساعة 08:40 مساءً بتوقيت بيروت، وستعرض الحلقات يوميا من يوم الأحد للخميس.

الحلقة 2