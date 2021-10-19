تراند اليوم : موعد تسجيل بكالوريا أحرار 2022

موعد تسجيل بكالوريا أحرار 2022 ومن يحق لهم التسجيل في امتحان البكالوريا 2022 كل من حصل على مستوى السنة الثالثة للتعليم الثانوي من المترشحين الأحرار والذين تم تسجيلهم في موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وعلى المتقدمين الالتزام برزنامة تسجيلات البكالوريا والحرص على تسجيل بياناتهم بشكل كامل وصحيح حيث لن تتحمل الإدارة أي خطأ في المعلومات المكتوبة.

رابط موقع التسجيل في البكالوريا وموعد تسجيل بكالوريا أحرار 2022

لتسجيل في شهادة البكالوريا دورة 2022 اضغط هنا لتسجيل في البكالوريا الخاص بالمترشحين الأحرار من جميع الولايات الجزائرية دون استثناء، ومن ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق “اللقب، الاسم، تاريخ ومكان الميلاد، شعبته”.

موعد التسجيل بداية من تاريخ 3 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2021.