تراند اليوم : كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف

كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف هي أقل التعبيرات التى من الممكن أن نُعبّر من خلالها عن مدى حبّنا لنبيينا الكريم، ففي هذا اليوم يَحتفل العالم الإسلامي في كل عام بمولد خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، وهو في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عند أهل السنة والجَماعة، وفي السابع عشر من ربيع أول عند الشيعة، ويتمّ في هذا اليوم الاحتفال بشكلِِ كبير عبر القِيام بنَدوات عن المولد النبوي أو من خلال خُطب تُلقى فى المساجد يُذكر بها سيرة رسولنا الكريم محمد صلّى الله عليه وسلّم وأعماله وتَدارُس السّيرة الحياتية للنبي المصطفى محمد صلّى الله عليه وسلّم، وهُناك مَن يقُوم باحتفالات أخرى في هذا اليوم، فتتنوع وتختلف من مَكانِِ لآخر، ونحن نُقدّم مظهرََا يدُل على الاهتمام بالمولد النبوي ونطرحه لكم وهو كلام عن المولد النبوي الشريف.

المولد النبوي الشريف من الأيام المباركة التي نحتفل بها بمولد خَير البشرية سيدنا وحبيبنا المصطفى أبا القاسم محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونتدارس سيرته العطرة والطيبة وتأثيرها على الناس أجمعين، حيثُ للنبى الكريم فضلٌ كبير فى هداية الناس إلى عبادة رب العباد الله عز وجل.

¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

يا هاتفي زف التحية

وألفين ورد وألفين تحية

بمولد النبي خير البرية

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

للعالم جاء محمد

يوما في احلى مشهد

قد جعل الدنيا ربعيا

والطير الشادي غرد

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

بشرى بعبير الاعياد

قرآن الله الى البشر

بشرى للحاضر والبادي

ولد الهادي

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

كل القلوب الى الحبيب تميل..

ومعي بهذا شاهد ودليل..

اما الدليلاذا ذكرت محمدا ..

صارت دموع العارفين تسيل ..

هذا نبراس الهدى ..

هذا لكل العالمين رسول.

(هنئتم بذكرى المولد

النبوي الشريف)

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

مولاي يامعز الاولياء

ومذل الاعداء في مولدك

تستبشر السماوات

والارض فهل لنا

انقسم بحق الله

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

ملأت الكون يا طه سرورا

وفاحت ذاتك المثلى حبورا

لقد زنت الدنا عطرا ونورا

وقد اسقيتها ماء طهورا

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

رشه عطر محمديه

وسلة حلوى فاطميه

وعقد لؤلؤ هديه

بمناسبة ذكرى

مولد سيد البشريه

محمد صلى الله

عليه واله وسلم

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

لا تغربي يا شمس حتى ينتهي مدحي لال المصطفى ولنجله .

واثني عنانك ان اردت ثناهم انسيت ان كان الوقوف لاجله ؟

ان كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله .

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

يا مولداً قد حوى عزا واقبالا..

بطلعته يبلغ المشتاق امالا..

نهنئكم بالذكرى العطرة

لمولد النبي المجتبى

والحبيب المصطفى

سيد الأولين والاخرين،

حشرنا جميعا في زمرتة،

وأوردنا حوضه ورزقنا

محبتة وشفاعته.

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

طرب الزمان بسحر صوت المنشد

لمديح خيرالانبياء الامجد

وكأنه بلسان حال فؤاده

نادى بكل موحد متودد

إن مرّذكر المصطفى

في مجلس أدم الصلاة

على النبي محمد

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

السلام عليك يا سيدي

يا رسول الله في يوم

مولدك وفي كل يوم

عليك وعلى الك مني

افضل الصلاة

واطيب السلام

*·~-.¸¸,.-~*..اللهم صل على محمد وآل محمد..*·~-.¸¸,.-~*

رسول الله يا نورا تجلى

بك الخلق على الله استدلى

لقد احرزت في الجوزاء ظلى

ونورا منك في العرش استقلى