تراند اليوم : الهيبة ٥ الحلقة ١ .. الهيبة الجزء ٥ الحلقة ١ كاملة HD الهيبة ٥ الحلقة الاولى مشاهدة الهيبة الجبل الحلقة الاولى

تنتقل الحرب بين جبل واعدائه في مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 1 من الضيعة إلى بيروت.

تدور أحداث مسلسل الهيبة عن (عليا) ويعيشان هي زوجها وابنهما الصغير في كندا ، وعندما توفى زوجها (عادل) تعود إلى لبنان لدفنه برفقه (نعيم) صديق زوجها المقرب في بلدته الحدودية بين لبنان وسوريا ، والتي تسمى بالهيبه فتواجه مشكلة مع عائلة زوجها الذين يريدون أخذ الطفل منها، والشرط الوحيد ليبقى ابنها بجانبها وهو أن تتزوج شقيق زوجها (جبل) .

بعد ذلك تقوم بتقديم شكوى ضد جبل في السفارة الكندية، لكن تكتشف فيما بعد أن زوجها المتوفي وعائلته يتاجرون في تهريب السلاح وغير ذلك من الأمور الخطيرة، وبعدها تقع في حب (جبل ) تنتهي بالزواج.

فيما بعد يسجن ابن عمه (شاهين) ويتم الضعظ عليه من قبل قوات الأمن للإعتراف على جبل لكي تكون امارة قرية الهيبة من نصيبة، بعد ذالك يعرف جبل بما يكاد له من مكائد فيعزمعلى الهروب إلى مناطق نائية في الهيبة تسمى (الجرود)، وهو في طريقة للهروب يتعرض لكمين مفخخ من احدى السيارات التي على جانب الطريق والذي أعده (نضال).

وتشتعل الحرب بين رجال جبل ورجال نضال ويتعرض صخر لإصابة خطيرة تفقده البصر ثم يستطيع جبل ان يهرب بصحبة أخيه صخر من موقع الكمين إلي إحدى البيوت النائية في القرية ويختبئ فيها، حتي يقرر جبل الظهور والعودة إلى البيت تم يقوم بالآخذ بثأر ويقتل نضال في ساحة القرية بعدها يعرف شاهين بعودة جبل ويقرر الذهاب الى منزل جبل لكي يعترف له بالخيانة ثم يلقى مقتله على يد رجال جبل، بعد مدة من الزمن ينجب جبل ولد ويسميه على اسم أخوة عادل، ويتزوج اخوه صخر من بنت عمة ريما، بعدها تسافر(هنادي) الى كندا، وتبقى (منى) مع عائلتها بعد طلاقها من زوجها.

موعد عرض مسلسل الهيبة العودة

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة mbc4

يعرض مسلسل الهيبة على شاشة قناة mbc4 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة رؤيا

تبدأ اذاعة مسلسل الهيبة الجزء الخامس عبر قناة رؤيا يوميا اعتبارا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، حيث سيتم عرض المسلسل الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الأردن وفي العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة السومرية

يعرض مسلسل الهيبة الجزء الخامس على شاشة قناة السومرية، يوميا من اعتبارا من يوم الأحد إلي الخميس وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على تلفزيون لينا

حصل تلفزيون لينا على حقوق عرض مسلسل الهيبة الجزء الخامس ، حيث سيتم عرض المسلسل عبر شاشة لينا في تمام الساعة 21H00، كما أن المسلسل يعرض يوميا من الأحد للخميس.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة mtv

سيتم اذاعة مسلسل الهيبة عبر شاشة قناة mtv الساعة في تمام الساعة 08:40 مساءً بتوقيت بيروت، وستعرض الحلقات يوميا من يوم الأحد للخميس.

الحلقة 2