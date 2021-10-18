تراند اليوم : بوسترات المولد النبوي الشريف

مِن البديهي أن تَتبادل التّهاني فِي يَوم المولد النبوي الشريف، ولذَلك كانت بوسترات المولد النبوي الشريف و صور مكتوب عليها تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 حاضِرة في الميدان بشغف وبقُوّة لا مثيل لها على الإطلاق مُعلنةّّ عن كوكبة وعَن بوتقة من أجمل الصور وأكثرها رِفقاََ بالهوا الذي يبحث ويتأصل عن كُل مورد جديد سواء أكانت هذه الصور من وحي الخيال في خلفياتها أو من وحي الحقيقة والطبيعة، وعلى كُلِِ نَجد أنّ كوكبة هذه الصور لتدخل القلب بسرعة وتساعد حِينها على تذكر هذه المناسبة الدينية من الدرجة الأولى، وذلك لأنّها مولد خَير البَرِيّة محمد بن عبدالله عليه أشرف الصلاة وأتمّ التسليم.

بوسترات المولد النبوي الشريف

تلك الصور خُط عَليها عبارات مَدح نبوي في ذكرى مولد النبي الأطهر محمد بن عبدالله عليه مِن خالقه أفضل الصلاة وأكمَل وأطهر التسليم إلى يوم الدين، ونَستذكِر أن هذه الصور مُلائمة كل الملائمة لأن تَتبوّأ الصدارة في حُسن وجمال الصور التي تخص هذه المناسبة.

في ذكرى النبي الأطهر ومولده نجِد الصور الأجمل للاحتفال بهذا الموعد، ولا نَنثَنِي عن تقديم أجمل الصور التي نَستحسِنُها ونُفاضلها عن سواها في كُلّ آنِِ وفي كل حين بكل تأكيد.