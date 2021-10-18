تراند اليوم : كيكة المولد النبوي الشريف

كيكة المولد النبوي الشريف طريقه عمل كيكة بالشوكلاتة والفول السوداني، كيكه الشكلاته الشهيه بالفول السوداني الراءه طعما وطيب المذاق سنضعها بين ايديكم عبر موقع الملف المميز والوطن للاقسام المتنوعه والعديده من اطباق رئيسيه ومقبلات ومشروبات اضافه لقسم الحلويات الشهيه واللذيذه والساحره .

كيكة المولد النبوي الشريف

تابعونا والطريقه المفصله كامله لصنع وتحضير كيكة المولد النبوي الشريف كيكه الشكلاته والفول السوداني باسهل وابسط الطرق المتكامله ايضا بالاضافه للصور التعريفيه والموضحه للكيك الشكولاته بالفول السوداني فكونوا بالقرب دوما وجديد وحديث الحلويات اللذيذه .

يمكنكم عمل كيكة الشكلاته بالفول السوداني في المنزل، بعد تجهيز المقادير التالية، ويجب عليكي اتباع الخطوات حتي تنجح في صناعة الكيكة.

4بيض

-2كوب سكر

-3دقيق -نص

كوب زيت

-كوب لبن

-فانيليا

-بيكنج بودر

-نص باكو كاكاو.

طريقه تحضير كيك الشكلاته بالفول السوداني

نضرب البيض مع الفانيليا والسكر جيدا ثم نضيف الدقيق والببكنج بودر واللبن والزيت ونضربهم حتى يتماسك القوام، ناخد جزء من الخليط ونحط عليه كاكاو ووضعته على الوش قبل الخبز فى الفرن علشان تبقى لونين ندهن الصينية زبدة ونرشها شوية دقيق علشان ما تلزقش ونخبزها فى فرن متوسط واكون مولعاه من قبلها 10 دقائق وبعد التسوية وهي لسه سخنة نحط سودانى بالشيكوﻻتة.