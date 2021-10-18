تراند اليوم : حلاوة المولد ايتوال .. اسعار حلاوة المولد ايتوال

حلاوة المولد ايتوال واسعار حلاوة المولد ايتوال مع اقترب ذكرى مولد النبوي الشريف يبحث جميع المواطنين عناسعار علب حلاوة المولد ايتوال 2021 من حلويات مولد النبيز

اسعار علب حلاوة المولد ايتوال 2021 ومحلات ايتوال تشتهر بأجواد الأنواع، ويقدم موقع يلا عروض احدث اسعار علب حلاوة .المولد ايتوال 2021 في جميع الفروع بكل الأوزان المختلفة والانواع المختلفة.

عن حلواني ايتوال

تأسست إيتوال في عام 1999 لتصبح موطنًا لأرقى وأجود الحلويات في مصر ، ولدينا اليوم 23 فرعًا من محلات الحلويات الشرقية والغربية والمقاهي ، بالإضافة إلى منتجاتنا المعروضة في العديد من الأماكن الشهيرة الأخرى.

أصناف علب حلاوة المولد في ايتوال

أسعار علب حلاوة المولد:-

علبة لوكس 10قطع 45جنية.

علبة لوكس 18 قطعة 90 جنية.

علبة لوكس 27 قطعة 155 جنية.

علبة لوكس 36 قطعة 230 جنية .

علبة لوكس 48 قطعة 290 جنية.

علبة ايليت 38 قطعة 330 جنية.

علبة ايليت 52 قطعة 520 جنية.

علبة ايليت 69 قطعة 640 جنية.

علبة ايليت 92 قطعة 890 جنية.

تورتة المولد 490 جنية.

علبة المعز 700 جنية

صينية المولد 800 جنية

علبة كنوز ايتوال 110 جنية

علبة هدايا 1,100 جنية VIP

صينية المولد 1,250 جنية VIP

صندوق المحروسة 3,600 جنية

منافذ بيع منتجات المولد في ايتوال

– العبور (بجوار سور نادى العبور)

– روكسي (ميدان روكسي)

– شبرا (دوران شبرا)

– فيصل (أخر شارع فيصل أمام فندق قاعود)

– مسطرد محطة المرور الشارع الجديد

– مركز شباب الجزيرة

اماكن فروع ايتوال :

941 شارع بور سعيد-محطة الوايلى – حدائق القبة – أمام مسجد أبوبكر الصديق – الوايلى

قصر الطاهرة.

السواح – شارع عبدالعزيز الكيلانى أمام القصر الجمهورى بجوار شركة الصوامع وبنك مصر قبل طلعة كوبرى الطاهرة

فيصل.

(محطة المساحة فيصل – أمام مستشفى الجزيرة وامام محل واتس أب وامام ميشكا للملابس)

الدقي.

196 الف شارع التحرير –بجوار مطعم اربياتا وبجوار بنك سي اي بي بالقرب من محطه مترو الدقي

وسط البلد.

شارع 26 يوليو امام دار القضاء محطة مترو جمال عبد الناصر

جسر السويس (الف مسكن).

48 أ شارع جسر السويس ميدان الالف مسكن -امام موقف الميكروباص

المعادى.

شارع الخمسين 28/2 تقاطع مع شارع كارفور أمام مول هب فيفتى – بجوار بنك مصر- زهراء المعادى

الحي العاشر.

بعد موقف مكروباص العاشر أمام بنزينة موبيل عمارة 1 مشروع ال8 عمارات – مدينة نصر/اتجاه الزهراء قبل المحكمة العسكرية

الشريف.

أول شارع شريف من ناحية شارع 26 يوليو بالقرب من عمر أفندى شارع شريف

المطرية.

ميدان المطرية-1 شارع الحرية-بجوار مطعم المطراوي – بجوار موقف مكروباص أول عباس

مكرم عبيد.

شارع مكرم عبيد بعد ستى سنتر- من ناحية طريق النصر

عباس العقاد.

رقم 1 شارع عباس العقاد -داخل البنزينة بأول عباس العقاد من طريق النصر ميدان الساعة – مدينة نصر

المرغنى (مصر الجديدة).

رقم 129 شارع المرغنى تقاطع مع شارع النزهة ميدان السبع عمارات أمام القاهرة للمبيعات وبجوار بنك مصر

العباسية.

ميدان العباسية – خان العباسية – بجوار موقف أتوبيس العباسية

عرابي (المهندسين).

شارع احمد عرابي – المهندسين-امام مطعم الشبراوي وبجوار عمر افندي وبجوار السنترال

أكتوبر.

مشروع مول زمزم ميدان الحصرى أمام مكتبة جامعة 6 أكتوبر وبجوار صيدليات 19011

الترعة (شبرا الخيمه).

ترعة الاسماعيلية – بجوار القاعات الجديدة امام البحر

شبرا مصر.

شارع شبرا المظلات عماره305- الخلفاوى-بجوار مصرف ابو ظبى الاسلامى

شبرا.

121 شارع شبرا – الراعي.

النادي الاهلي مدينة نصر.