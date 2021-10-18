تراند اليوم : رسائل المولد النبوي الشريف للحبيب

رسائل المولد النبوي الشريف للحبيب ، مَكتبةٌ مُتكاملةُ الأرجاءِ ومُتماسِكة الثنايا حَول خِضم رسائل المولد النبوى الشريف مسجات تهنئة بالمولد النبوي تتمحور وتكشِف لنا عن جمال وحُسن وصِيت مِثل هذه الرسائل التي يتمّ اسخدامها في هذا اليوم بالذات وهو الثاني عشر من ربيع أول،فهو الذكرى السنوية لخروج خَير البشرية من رحمِ أمّه إلى هذا العالم المُظلم والذي أناره الهادي المصطفى بحُسن خلقه وبرسالته السماوية، فله حقٌ أنْ نَتبادل رسائل المولد النبوى الشريف تعبيرََا منا عن حبنا وعشقنا لخير الأنام محمد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم.

رسائل المولد النبوى الشريف

لا انثناء عن التقديم السامق لكُل أبجديات رسائل المولد النبوى الشريف، والتي تتمثّل في الكثير من الرسائل المُميّزة وذات القِيمة الأوسع والأشرس بدلالات الحُضور والغياب والبحث والتكاسُل عن كُل مُتعلّقات رسائل المولد النبوى الشريف مسجات تهنئة بالمولد النبوي.

رسائل المولد النبوى الشريف للفيس

الفيس بوك لا يَزال مساحة حُرّة ومُباشرة لإضافة واحتِواء الكثير والكثير من خَلجات الأمر واهتماماته التي تَضرِب في جُذور الأرض بالحب والحُسن كما يلي:

* عدد ورق الشجر…وعدد رمش البصر… وقبل كل البشر…اهنيك بمولد سيد البشر.

* مستحيل تشرق الشمس وماتضويك ومستحيل يجي المولد النبوي وما أهنيك.

* الليلة أفراح وسرور…صارت الدنيا تنور…نبارك لكم ميلاد الرسول.

* باقة ازهار وورود وسلة بخور وعود وان شاء الله المولد النبوي علينا وعليك يعود.

* كنوز الارض ..تفداكم …وعطر العود ..نهديكم …وبمولد الرسول نهنيكم.

* فهو الشمس اذا ما أشرقت … وهو ضحاها جل في الوصف ..علواٌ وهو خلق. لايضاها…… متباركين.

* افرحي يا قلوب ..وشمي الورود ..واسمعي تغريد الطيور … الليله مولد الرسول ألف مبروك.

* بكل نسمات العبير .. نرسلها في طبق حرير .. تهنئه بمولد سيد البشر .. وكل عام وانتم بخير.

* لك من القلب رساله ..أهنيك فيها مولد منقذ البشريه …وأدعو ربي يثبتنا للنهايه.

* قلبي وقلبك كله إحساس …بحب محمد (ص) نرفع الراس وبمولده نهني أعز الناس.

* بطيب العود أهديك …وبماي الورد أرويك … وبالمولد النبوي يا حياتي .. أبارك لك.

* أهديك عطر الورد و ألوانه … و أرسل جواب أنت عنوانه ..و أهنيك بولادة الرسول و أيامه.

* بطيب العود أهديك ..وبماء زمزم أرويك … وبمولد الحبيب …أبارك لك وأهنيك.

* يا هاتفي زف التحية … وألفين ورد وألفين تحية …بمولد النبي خير البرية.

* للعالم جاء محمد … يوما في احلى مشهد …. قد جعل الدنيا ربعيا …والطير الشادي غرد.

* بشرى بعبير الاعياد .. قرآن الله الى البشر .. بشرى للحاضر والبادي .. ولد الهادي.

* سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا * تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا … نهنئكم بالمولد.

مسجات تهنئة بالمولد النبوي 1443 هـ

وإلى المسجات ذات الصّيت والذيع الجَميع نصل، حيثُ فيها الكَثير من أرقى العبارات وأكثرها ديمُومة وفضل في سمات هذا التخصِيص كما يلي:

في ليلى فاح فيها العود وغنى القمر

وانتشى الكون فرحا وهلل معه البشر

وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر

وشق ظلام الليل ونور خير البشر

لفوه في الحرير عجبا كيف يلف القمر

ام كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر

ها لمرسل يا لتنشد عنه

ما بالعالم أثمن منه

بسمه العالم ظل يتغنى

وبميلاده الكون أتغنى

للغالين أغلى هديه

معطرة بالزهور الندية

بقرب مولد النبي

أهديكم أجمل تحية

اهنيك بمولد خير الأنام

عسى ربي يحفظك طول الزمان

ويرزقك التقوى والإيمان

وقصور هديه من الرحمن

في أعلى الجنان

وكل عام وأنت بخير يا اعز إنسان

إن البرية يوم مبعث أحمد

نظر الإله لها فبدل حالها

بل كرم الإنسان حين اختار من

خير البرية نجمها وهلالها

ماذا أقول في النبي الرسول؟

هل أقول للبدر حييت ياقمر؟

أم أقول للشمس أهلا ياكاشفة الظلماء

أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء

في ليلى فاح فيها العود وغنى القمر

وانتشى الكون فرحا وهلل معه البشر

وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر

وشق ظلام الليل ونور خير البشر

لفوه في الحرير عجبا كيف يلف القمر

ام كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر

ها لمرسل يا لتنشد عنه

ما بالعالم أثمن منه

بسمه العالم ظل يتغنى

وبميلاده الكون أتغنى

رسائل المولد النبوى الشريف 2022

العام الجديد ميلادياََ يعكس الأضواء على فخرِ يوم المولد النبوي الشريف الذي فِيه الكثير من الاهتمامات والصور الجمالية كما يتّضِح هُنا:

للغالين أغلى هديه

معطرة بالزهور الندية

بقرب مولد النبي

أهديكم أجمل تحية

بأنوار النبي أمسيك

وبمولده اهنيك

وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك

واهنيك بمولد خير الأنام

عسى ربي يحفظك طول الزمان

ويرزقك التقوى والإيمان

وقصور هديه من الرحمن

في أعلى الجنان

وكل عام وأنت بخير يا اعز إنسان

كل القلوب إلى الحبيب تميل

ومعي بهذا شاهد ودليل

اما الدليل إذا ذكرت محمداً

صارت دموع العارفين تسيل

هذا رسول الله نبراس الهدى

هذا لكل العالمين نبيا

المرسل : يحبك في الله

السبب : غلاك

الأمنية : رضا الرحمن ثم رضاك

الموضوع : أهنيك بالمولد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم

بلغ العلا بكماله

كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خصاله

صلوا عليه وعلى اله

متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه و آله و سلم