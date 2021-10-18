تراند اليوم : نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق

نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق، اعلن المركز السعودي عن ظهور نتائج تحصيلي قياس 1443، ويمكن من خلال المركز القومي للقياس الاستعلام عن مجموعة من النتائج بشكل محاني، ويهدف مركز قياس للارتقاء في العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، والعمل على تحسين اداء المعلمين، والمعلمات، واعلن المركز السعودي في وقت سابق عن ظهور نتائج التحصيلي، وظهور نتائج الاختبارات الخاصة في القدرات العامة للطلاب، وذلك من خلال المركز القومي للقياس، والتقويم.

وقام المركز الوطني للقياس بالتاكيد على طريقة الاستعلام عنها، والاطلاع على بيان الهيئة السعودية من اجل تقييم التعليم، والتدريب، واعلنت عبر حسابها الرسمي في تويتر، وقد اوضح المركز الوطني للقياس والتدريب عن الموعد المناسب لنتائج اختبار قياس تحصيلي 1443، واوضح قياس طريقة الاستعلام عن النتائج الخاصة للطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المدني 1443

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الاستعلان عن نتائج قياس، وتتم بالخطوات التالية : الدخول لرابط موقع قياس، من اجل الاستعلام عن نتائج تحصيلي. ادخال رقم الهوية في المكان المخصص لها. الانتقال لصفحة الاختبارات. اختيار رقم السجل المدني، او رقم الاشتراك. ادخال رقم التحقق للمستخدم. الضغط على كلمة بحث، للدخول على صفحة نتئاج اختبار تحصيلي.

رقم الهاتف في قياس

وضع برنامج قياس ارقام للتواصل من قبل الطلاب واولياء الامور، وكل من يرغب في الاستعلام عن النتائج في حال وجود اي مشاكل، واليكم ارقام الهواتف التي وضعها برنامج قياس على صفحته الخاصة في تويتر وهي :

ارقام التواصل مع المركز :

للبنين : 014909090. للبنات : 920001170. الفاكس : 014909077.

طريقة استرجاع رقم المشترك قياس

قام المركز الوطني للقياس والتقويم في السعودية بالاعلان عن نتئاج اختبار القدرات برقم السجل المدني، كما واوضح طريقة لاسترجاع رقم المشترك في قياس في حال نسيانه، واليكم الخطوات بالتفصيل :