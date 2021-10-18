تراند اليوم : هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة

هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ، المولد النبوي هو من المناسبات الإسلامية التي تعتبر ذات القيمة الدينية والشرعية الكبيرة لكل مسلم، حيث يعد هذا اليوم هو اليوم الذي ولد فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو اليوم الي على هذا الكون الشخص الذي أيده لله وإصطفاه لأن يكون هو النبي وهو مؤدي الرسالة إلى البشر، لكن هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟، تم تناول هذا الموضوع من قبل اهل العلم وتم الإتفاق على الحكم الشرعي بهذا العمل والذي يقام من قبل الكثير من المسلمين.

لم يرد عن أهل العلم بأنه تم الإحتفال من قبل الصحابة بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام حيث أن النبي عليه السلام قال بأن لا خير في أمر كثرت اعيادها حيث عرف عن النبي بأنه كان يحتفل بعيد الفطر وعيد الأضحى فقط.

على الرغم من أن مناسبة المولد النبوي هي مناسبة عظيمة إلا أنه لم يرد عن أي الصحابة وانهم قد إحتفلوا بهذا اليوم.