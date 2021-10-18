تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقه 67 HD قيامة عثمان الحلقة 67 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook المؤسس عثمان ٦٧ HD

أوصل محاربو الكاي جثث محاربي قبيلة السيد تورغوت ألب الذين كانوا أسرى عند كسيوس إلى القبيلة وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت عليهم وعلى عثمان فور رؤيتهم أموات والتفاجؤ بمقتل حصان الغازي عثمان أيضاً فيما يتم إيصالهم إلى قبيلة السيد تورغوت الذي يعاتب عثمان بأنه لم يفي بالوعد الذي قطعه بأنه سيعيد الأسرى سالمين لعائلاتهم. الحزن والغضب يعم أوساط قبيلة تورغوت وسطت بكاء كبير من أهالي الشهداء فيما يتوعد تورغوت ألب بالثأر لهم ، ويقوم بدفنهم والصلاة عليهم، ويهاجم قافلة صليبية ويغنم ما فيها. عثمان يقوم أيضاً بمهاجمة مجموعة من الصليبين ويقطع أصابهم ثأراً للأسرى الشهداء الذين قطعت أصابعهم لمنعهم من حمل السلاح والمحاربة من جديد.

وفي هذه الأثناء تطلب ماري شقيقة كوسيس من نيكولا الثأر من تورغوت ألب بسبب أسرها الذي يقوم بدوره بمهاجمة قبيلة تورغوت ألب أثناء خروجه من القبيلة برفقة محاربيه ويرتكب الصليبين مذبحة بحق سكان القبيلة ويقتلون العشرات ويحرقون أخرين داخل الخيام، وعند عودة تورغوت ألب للقبيلة يتفاجئ بوجود نيكولا ومحاربيه بساحة القبيلة ويضطر للاستسلام هو ومحاربيه بعد تهديده بقتل سكان القبيلة حال عدم استسلامه.

عثمان يفشل محاولة الكتالانيون لاختطاف غريغور بعد رصد العربة التي يكون فيها وهو ذاهب لأداء العبادة بأحدى الكنائس ويقتل جميع المهاجمين فيما يفر قائدهم ويأسر مساعده ويقوم بوضعه بالقفص وبدء التحقيق معه، فيما يعترف بأن المسئول عن الهجوم هو كوسيس الذي يكون ضيفاً بقبيلة الكاي وهي خدعة من الصليبين.

التوتر يشتعل بين نساء عثمان على سيادة نساء قبيلة الكاي وتولي مهام توزيع عمل النسيج بالقبيلة مما يدفع بسالجان للتدخل لضبط الأمور.

يوصل الغازي عثمان ابن ارطغرل بن سليمان شاه الأغوازي صراعه في أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 67 من الموسم الثالث صراعه مع حكام الامارات الصليبية المحيطة بموطن قبائل الكاي والتركمان في سوغوت والتي تسعى للسيطرة عليها وكسر شوكة الاسلام والمسلمين، وفي قيامة عثمان الحلقة 67 يكون عثمان قائداً موحداً للقبائل التركية وخط الدفاع عنها في حقوقهم المعيشية والتجارة والأستقرار في زمن الإمبراطوريات الصليبية والمغولية. وشهدت الحلقة 67 من قيامة عثمان قتل رجال كوسيس لمحاربي تورغوت ألب الأسرى بعدما قطعوا أصابعهم ومقتل حصان عثمان الأسود على يد أحد رجال نيكولا مما أثار غضب الغازي عثمان ودفعه لإيصال الشهداء الأسرى لقبيلة تورغوت التي تأثر سكانها بفراق المحاربين لاسيما عائلاتهم والأطفال، وتعاتب تورغوت وعثمان كون الأخير لم يفي بالوعد الذي قطعه بإعادة الأسرى. عثمان ينصب كميناً محكماً لرجال كوسيوس ويقوم بأسرهم وقطع أصابعهم ثأراً لمحاربي تورغوت ألب.

ويبدا المسلسل قصته في اظهار قبيلة تركمان التي كانت تبحث عن مكان لتستقر فيه، حيث انها عانت كثيرا من في الحياة بسبب تنقلاتهم الكثيرة والتي كانت في اغلب الاحيان متعبة وتوقعهم في الكثير من المتاعب مثل نقص الغذاء والشراب، وقد وجد قبيلة تركما ضالتهم في اراضي خصبة وجيدة ولا يوجد بها احد، ولكن هذه الارض كانت قريبة من الامبراطورية الرومانية والمغولية اللتان كانتا في ذلك الوقت يتصارعان على الحدود فيما بينهما، ويحاول كل طرف ان يفرض سيطرته على الاراضي قدر الامكان، وكانت قبيلة قايي وهي من التركمان من المسلمين، ويوجد بين المغول والروم في ذلك الوقت عداء كبير مع المسلمين ولذلك بدات تواجه قبيلة قايي المسلمة الكثير من المخاطر من هجمات الروم والمغول، الى ان ظهر عثمان القائد العظيم الذي استطاع ان يقوم قبية قايي الى ارتفاع قوتها بشكل كبير حتى تستطيع ان تحمي نفسها من المغول والرومان والاعداء الاخرين.

مسلسل قيامة عثمان الموسوم الثاني

اما في الموسم الثاني فتدور الاحداث المسلسل حول قيام قبيلة قايي بالهجرة بحثا عن مكان اخر للاستقرار فيه، حتى يستطعوا فيه بناء ابنيتهم وحضارتهم وتاسيس حصن قوي يحميهم من هجوم الاعداء، وفي الطريق تتعرض قبيلة قايي الى هجوم عنيف من المغول ويتسبب ذلك في استشهاد الكثير من القبيلة التي كان يقودها عثمان ، مما يدفع مما تبقى من القبيلة الى اللجوء الى احد القبائل المجاورة والتي هناك صلة قرابة بينها.

وتم عرض مسلسل قيامة عثمان لاول مرة على القناة التركية atv، قد حصل هذا المسلسل على الكثير من المتابعين في تركيا، وعندما وصل هذا المسلسل الى الوطن العربي واصبح جاهزا للعرض بعد عملية دبلجته الى العربية، فقد حصد ايضا على الكثير من المشاهدين في العالم العربي الذي تحاول الكثير من الشركات التركية بيع منتجاتها السينمائية لها، بالاضافة كذلك الى الهند التي ترى في الوطن العربي مكانا مناسبا لترويج مسلسلاتها، مما يجعل السينما المصرية تواجه منافسة شديدة وان لم تستطع الارتقاء بمسلسلاتها وصناعاتها نحو الافضل فانها سوف تخسر.

كانت قد عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان يوم الاربعاء الماضي عبر قناة ATV التُركية ومن خلال موقع النور، وهو المسلسل التركي التاريخي الذي بقِي محل إنتظار الكثير من محبي وعشاق المسلسلات التركية، ولكونه يأتي إستكمالاً لمسلسل ارطغرل الذي تم عرضه في الفترة السابقة لمدة سبعة مواسم متواصلة وإنتهى الجزء السابع منه، وتم الإعلان عن بدء فكرة جديدة وأحداث جديدة حوله في مسلسل المؤسس عثمان ونظراً لما لمسناه من إهتمام وحرص كبير على كافة تفاصيل مسلسل قيامة عثمان جئنا لكم بقائمة كاملة من صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2022، آملين أن تتعرفوا من خلالها على كافة الفنانين المشاركين في أحداث وحلقات مسلسل المؤسس عثمان الذي يتم عرضه مساء كل يوم اربعاء.

أهم أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يشارك في أداء مسلسل المؤسس عثمان نُخبة من ألمع وأبرز الفنانين الأتراك، وهو مسلسل تاريخي تُركي يتحدث عن الدولة العثمانية القديمة وتأسيسها وما شهدته ومرت به من أحداث وتطورات وتغيرات على مدار سنوات الحكم العثماني، وقد تحصلنا على قائمة تضم صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2022 الذين وقع عليهم الإختيار من قبل الشركة المُنتجة والمخرج لأداء الأدوار المختلفة في المسلسل.

الفنان بوراك أوزجيفيت والذي يقوم بتأدية دور “عثمان الأول” بطل المسلسل الأول.

الفنانة إيغول وهي ابنة العم ديندار وهي معجبة جداً بشخصية عثمان وترغب في التقرب منه.

الفنان بوران وهو من أبرز محاربى جيش عثمان

الفنان نظام الدين ويقوم بدور وزير السلطان السلجوقي.

لم يظهر حتى الآن في الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان كافة الشخصيات والفنانين المشاركين في المسلسل، ومن المنتظر أن تشهد الحلقات القادمة منه الكشف عن هوية المزيد من الفنانين والفنانات من ابطال مسلسل المؤسس عثمان، والذين سبق لنا التعرف على أبرزهم من خلال الفقرة السابقة في موضوعنا هذا كما يوجد عدد آخر من الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية والغير رئيسية ولكن الشخصيات التي تعرفنا عليها في السابق هي التي يتكرر حضورها بصفة مستمرة في كافة حلقات مسلسل المؤسس عثمان.

أبرز ابطال مسلسل المؤسس عثمان هو الفنان بوراك اوزجيفيت والذي يقوم بدور ” غازي عثمان ” وهو مؤسس الدولة العثمانية التي استمرت لستة قرون وإمتدت في مناطق مُتعددة من العالم وضمت دُول عِدة، وسوف يتناول مسلسل المؤسس عثمان الحقبة التاريخية للدولة العثمانية في ذلك الوقت وأهم ما مرت به من أحداث، وكان قد بدأ عرض المسلسل في 20 نوفمبر 2022 وسوف يستمر عرض الحلقات بواقع حلقة أسبوعياً من خلال القنوات الناقلة له والتي أولها قناة أي تي في التُركية التي حصلت بحق حصري على عرض كافة حلقات المسلسل من خلال الشركة المُنتِجة.