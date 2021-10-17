تراند اليوم : برشلونة وفالنسيا مباشر HD مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر مشاهدة برشلونة وفالنسيا بث مباشر ( برشلونة بث مباشر ) يلا شوت

برشلونة وفالنسيا مباشر HD مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر مشاهدة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونه ضد فالنسيا barcelona vs valencia اليوم الاحد في الدوري الاسباني ، من اجل تحسين مركزه في الدوري وتجهيز الاعبين قبل الكلاسيكو علي الريال من المقرر اليوم ان يستقبل فريق برشلونه مساء اليوم الموافق 17 اكتوبر علي ارضيه ملعبه نظيره فالنسيا وذلك لحساب مباريات الاسبوع التاسع ضمن منافسات الدور الاول من الدوري الاسباني للموسم الحالي ، وسوف يستضيف الليله ملعب كامب نو المواجهه وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري الاسباني للموسم الحالي ، كل فريق اليوم سوف يخوض المواجهه وهو يريد تحقيق نتيجه جيده لتحسين مركزه في الدوري ، وفي تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره سوف تنطلاق مواجهه برشلونه و فالنسيا.

مباراة برشلونة وفالنسيا

فريق برشلونه هو صاحب الاول في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول من منافسات الدوري الاسباني للموسم الحالي ، فريق برشلونه حاليا هو صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني وذلك برصيد 12 نقطه جمعهم فريق برشلونه بعد ان خاض 8 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري الاسباني لهذا الموسم ومن خلالهم كان برشلونه تمكن من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل ايضا في ثلاث مباريات فيما خسر الفريق في مباراه واحده ، فريق برشلونه خسر اخر مباراه لعبها في الدوري الاسباني قبل التوقف الدولي وكان الفريق التقي في هذه المباراه مع فريق اتلتيكو مدريد وذلك في الجوله الثامنه من الدوري وانتهت المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

بينما فريق فالنسيا فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع التاسع من عمر الدوري الاسباني للموسم الحالي ، فريق فالنسيا قبل مواجهه اليوم كان قد لعب 8 مباريات الي الان من جميع مباريات في الدوري لهذا الموسم وحاليا هو صاحب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 12 نقطه جمعهم فريق فالنسيا بعد ان حقق هو الاخر الانتصار في ثلا مباريات وتعادل ايضا في ثلا مباريات وخسر الفريق في مباراه واحده ، واخر مباراه لعبها فريق فالنسيا في الدوري الاسباني كانت مع فريق اتلتيك بلباو وذلك في الجوله الثامن من الدوري وقد تعادل فريق فالنسيا في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل هدف.