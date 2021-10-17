تراند اليوم : رسائل المولد النبوي الشريف .. مسجات المولد الجديد رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2021- 2022

مسجات المولد الجديد رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف رسائل المولد النبوي الشريف للحبيب رسائل مولد النبي رسائل مولد نبوي رسائل تهنئة بمولد النبوي الشريف رسائل عيد المولد النبوي الشريف رسائل مولد النبوى الشريف رسائل المولد النبوي الشريف رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف مسجات المولد الجديد 2021 - 2022 رسائل ومسجات تَهنئة بالمولد النبوي الشريف نُقدّمها لكم في السطور التالية، تحتوي على جميل العبارات والكلمات بمُناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد

مستحيل تشرق الشمس وما تضويك ومستحيل يجي مولد الرسول الأعظم ( ص ) وما أهنيك

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء .. متباركين

تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية وشذى الولاية العلوية .. كل عام وأنتم بخير

سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا * تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا … نهنئكم بالمولد

ما بال مكة شعشعة حتى توارى الفرقد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤادي

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام

مسجات تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022

فِي هذه الفقرة تَشكيلة رائعة ومُميّزة من مسجات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف للعام 2022.

إن البرية يوم مبعث أحمد

نظر الإله لها فبدل حالها

بل كرم الإنسان حين اختار من

خير البرية نجمها وهلالها

ماذا أقول في النبي الرسول؟

هل أقول للبدر حييت ياقمر؟

أم أقول للشمس أهلا ياكاشفة الظلماء

أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء

في ليلى فاح فيها العود وغنى القمر

وانتشى الكون فرحا وهلل معه البشر

وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر

وشق ظلام الليل ونور خير البشر

لفوه في الحرير عجبا كيف يلف القمر

ام كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر

ها لمرسل يا لتنشد عنه

ما بالعالم أثمن منه

بسمه العالم ظل يتغنى

وبميلاده الكون أتغنى

للغالين أغلى هديه

معطرة بالزهور الندية

بقرب مولد النبي

أهديكم أجمل تحية

بأنوار النبي أمسيك

وبمولده اهنيك

وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك

واهنيك بمولد خير الأنام

عسى ربي يحفظك طول الزمان

ويرزقك التقوى والإيمان

وقصور هديه من الرحمن

في أعلى الجنان

وكل عام وأنت بخير يا اعز إنسان

كل القلوب إلى الحبيب تميل

ومعي بهذا شاهد ودليل

اما الدليل إذا ذكرت محمداً

صارت دموع العارفين تسيل

هذا رسول الله نبراس الهدى

هذا لكل العالمين نبيا

المرسل : يحبك في الله

السبب : غلاك

الأمنية : رضا الرحمن ثم رضاك

الموضوع : أهنيك بالمولد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم

بلغ العلا بكماله

كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خصاله

صلوا عليه وعلى اله

متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه و آله و سلم

ملوك العواطف 3

عقل يفكر فيك .. وروح تغليك .. وقلب بمولد النبي يهنيك

بأنوار النبي أمسيك

وبقرب مولده اهنيك

وأدعي ربي من

الكوثر يسقيني ويسقيك

بالعود والبخور برشات

العطور نهنئكم ميلاد

الرسول

ذكر الرحمن عطر

للحياة وفتح

الأرزاق .. أسعدالله

صباحك وبارك لك

يومك..

للغالي

أغلى

تحية

معطرة

بالزهور

الندية

هدية

بقرب

مولد النبي خير

البرية

أجمل الزهور وأحلى

البخور بمناسبة مولد

النور سيدنا محمد

بالمسك والعود نمسي

وبالمولد نهني ونقول

لك ياأغلى الناس عش

متهني

نور في الكون

يتجدد..!!..بميلاد

محمد

في ليلى فاح فيها العود وغنى القمر

وانتشى الكون فرحا وهلل معه البشر

وخبت نيران الشياطين وانكفا الشرر

وشق ظلام الليل ونور خير البشر

لفوه في الحرير عجبا كيف يلف القمر

ام كيف تحويه الايدي وهو كنوز الزهر

إن فاح عطري بحرف في هوى أحمد

فعطر حرفي بسمه قد جائنا أحمد

ولد نور الاسلام

ولد خير الناس

ولد خاتم الانبياء والرسل

مبروك عليكم المولد

الوردة الحمراء

عندما تتفتح مثل المسلمين

عندما ولد سيد البشر محمد

لقد انار قمر السابع عشر

بزخات العطر

والمسك بمولد المصطفى ” صلى الله عليه و آله و سلم”

للعالم جاء محمد

يوما في احلى مشهد

قد جعل الدنيا ربعيا

والطير الشادي غرد

تعالي ايها الذكر لعل جراحنا تبرا

ويوقظنا دبيب الفجر يدخل نوره القبرا

فيحيا بين اعظمنا ضياء قد غفا دهرا

لك وردة جورية

بماء الورد مروية

مكتوب عليها تهنئة

بمولد سيد البشرية

عوام البشر

والشمس والقمر

يزفون التهاني

للقائم المنتظر

بمولد سيد الرسل

عم الفرح

والعيد تجدد

بميلاد

سيد الخلق محمد

نبارك لكم ميلاد منقذ البشرية

النور في الكون انتشر

ابتهاجا بميلاد

سيد البشر

نبينا شفيعنا

في يوم المحشر

عمت الأفراح كل وادي

بعد أن نادى المنادي

ولد المصطفى الهادي

متباركين.