تراند اليوم : ليبيا الرياضية مباشر .. مباراة الاتحاد الليبي والترجي التونسي بث مباشر .. قناة 218 مباشر مباراة الاتحاد والترجي يلا شوت HD مقابلة الترجي اليوم مباشر

ليبيا الرياضية مباشر مباراة الاتحاد والترجي التونسي يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي التونسي ضد الاتحاد الليبي libyan alittihad vs espérance tunis اليوم الاحد في دوري ابطال افريقيا ، يلتقي اليوم فريق الترجي التونسي مع نظيره فريق الاتحاد الليبي اليوم وذلك لحساب مباريات الدور الثاني من منافسات دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، وسوف تلعب مباراه الترجي التونسي و الاتحاد الليبي اليوم علي ارضيه ملعب شهداء بنينا ، وسوف تنطلاق اليوم مباراه الترجي التونسي و الاتحاد الليبي في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الترجي التونسي والاتحاد الليبي

فريق الترجي هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات اذلهاب من الدور الثاني لدوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، فريق الترجي يدخل هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا بمعنويات مختلفه بعد ان تعاقد مع المدرب راضي الجعايدي ومع عدد ايضا من الاعبين ، فريق الترجي اليوم سوف يدخل مواجهه وهو يبحث عن تقديم اداء جيد خارج ارضه وتحقيق الانتصار خارج ارضه قبل مواجهه الاياب مع الفريق الليبي من اجل حسم التاهل لدور المجموعات.

موعد مباراة الترجي التونسي والاتحاد الليبي

وعلي الجانب الاخر فريق الاتحاد الليبي فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم مع خصمه الترجي وذلك ضمن مباريات الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، فريق الاتحاد الليبي تاهل لهذا الدور من دوري ابطال افريقيا بعد ان تاهل علي حساب فريق كمكم في الدور الاول وتاهل فريق الاتحاد بمجموعه المبارتان بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، الفريق الليبي الاتحاد علي ارضه اليوم سوف يريد تحقيق انتصار كبير قبل مواجهه الاياب مع الترجي.