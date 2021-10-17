تراند اليوم : كلمه مدرسيه عن المولد النبوي

كلمه مدرسيه عن المولد النبوي ، والآن مع كلمة المدرسة حول ذكرى مولد الحبيب المصطفى ﷺ يلقيها على مسامعنا الأستاذ المربي الفاضل / محمد أحمد الشرعبي فليتفضل مشكوراً .

كي أتحدث عنك أيها الحبيب أحتاج لأفصح لسان لكي أكتب عنك لاتكفي أطراف البنان ولكي أترجم كلماتي أحتاج لأكثر من ثمانين حرفا فوصفك لا يجيده القاصرون ولا يصل لمعناه التائهون فمحبتك معنى راق عظيم يجب أن يتحلى به كل مسلم ومحبتك تستوجب منا معرفة (اسمك .. نسبك .. حياتك.. سيرتك .. أزواجك .. أخلاقك .. صحابتك .. مواقفك العظيمة للسمو بأمتك ….) والاهم من ذلك كله اتباع سنتك وهديك.

فأنت النبي المختار من قبل الارض والسماء وانت صفي الاخيار فنحن المسلمون نفتحر بك ونعطر مجالسنا بذكرك والصلاة عليك ونصفي قلوبنا بحبك وحب من يحبك فأنت مصدر فرحنا وسرورنا .

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محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم

محمد دينه حق ندين به محمد مجملاً حقاً على علم

محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم

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والآن مع هذه الأنشودة وطلاب الصف السابع فليتفضلوا .

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ولد الهدى فالكائنات ضياء

وفم الزمان تبسم وثناء

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قصيدة عن المولد النبوي

والآن مع هذه القصيدة لأستاذنا الشاعر المربي الفاضل الأستاذ / عبدالعزيز الحربي فليتفضل مشكوراً .

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محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم

محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر ستار للتهم

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ونقف الآن على بعض أقوال مفكرين وساسة من الشرق والغرب في مدح رسولنا الكريم  و الطالب / ……………….

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محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم

محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم

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انشودة عن المولد النبوي

والآن أحبتي وِقْفَةٌ أخرى مع الإنشاد ونشيد الهجرة “طلع البدر علينا” وطلاب الصف السابع ، فليتفضلوا .

طلع الـبدر عليـنا *** مـن ثنيـات الوداع

وجب الشكـر عليـنا *** مـا دعــــا لله داع

أيها المبعوث فينا *** جئت بالأمر المطـاع

جئت شرفت المديـنة *** مرحباً يـا خير داع

حكمة عن المولد النبوي

نبقى الآن وإياكم مع الفقرة الأخيرة من فقرات برنامجنا الإذاعي الذي خصصناه لمناسبة المولد النبوي الشريف، ألا وهي فقرة حكم عن المولد الشريف، ومع الطالب/……

حكمة: طه العدنان خير الانام ولنور وجهه تبسم الأنام، صلى عليك ربي يا خير الورى.

خاتمة اذاعة مدرسية عن المولد النبوي

ولولا صنعة الله لك ما بقيت في نفوسنا يا سيد الرسل

وختاماً أساتذتي الفضلاء وإخواني الطلاب أذكركم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته والإكثار من الصلاة على المصطفى ﷺ لأن الله أمرنا بذلك فقال في كتابه العزيز (( إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ))

ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته