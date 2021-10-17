تراند اليوم : قصيده عن المولد النبوي للاذاعه المدرسيه

قصيده عن المولد النبوي للاذاعه المدرسيه تحميل قصيده معبرة عن المولد النبوي للاذاعه المدرسيه، يحتفل المسلمون كل عام بعيد المولد النبوي عندما يزينون المساجد ويوزعون الحلويات ويتلون هذا اليوم المجيد عندما أضاءت الأضواء في عيد ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقام منتديات وندوات شعرية في كثير من البلدان لمدح الرسول. تتنوع صفات الرسول ومواقفه.

عادة ما يحتفل الناس بهذا اليوم بعيد ميلاد رسولنا الحبيب، ويعود هذا الاحتفال بهذا الحدث إلى العصور القديمة، فقد بدأ في عصر الدولة الأيوبية، تلاه الاحتفال بالعيد في الدولة الفاطمية، ثم في الدولة العثمانية، يتنافس المشاركون في العيد في هذا اليوم بين تلاوة الأدعية وتراتيل القرآن، وكذلك تلاوة الآيات في اللقاءات والندوات التي تقام خصيصًا لتخليد هذه الذكرى في نفوس المسلمين.

أذكر قصيدة المولد النبوي للإذاعة المدرسية

من بين احتفالات المولد النبوي الشريف كل عام، يتم تلاوة آيات مختلفة معبرة في أيام العطل المدرسية، وخاصة خلال فترات الإذاعة المدرسية، إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف. ومن هذه القصائد اخترنا قصيدة معبرة تقول في كلماتها:

يا رسول الله ماتت شوقا لك وجذع الشوق هزني.

وروحي مفتونة بك، لكن … تعذبها العذاب من الأنين.

حبيبي يا رسول الله .. لقد خدعنا باليمين واليسار.

وشعبي دائمًا غارقون في الحرب … وكأن شعبنا مريض بالجنون.

مجرمون يحيطون بنا .. نموت جرحى .. يقطعون الأكسجين عن الهواء.

ومن حولي يرعى العالم مثل الذئب .. ويدعي أنه راعي الفنون.

إنه يحول القتل والفساد إلى فن … وعبث العقل يد رجل مجنون.

الناس يتعرضون لأكاذيب دموية .. ويضطهدون بكراهية عميقة.

وغرق معظم الناس في الظلام .. وبقي أفضلهم في السجون.

ووقعت أكبر الفتنة على جبهتي.

جاء جهلنا ليحلوا مكاننا … وكل صراف فظ وغادر … تمزقنا وخسرنا.

قصيدة المولد النبوي للأطفال

لا يتعلق الأمر فقط بطلابنا في المدارس الإعدادية والثانوية، بل يتعلق أيضًا بأطفالنا في المراحل المبكرة. هناك بعض المديح للنبي في الآيات والأغاني القصيرة والمعبرة التي يمكن للطفل أن يتعلمها ويتذكرها. ومن الأمثلة على ذلك قصيدة الشاعر أحمد شوقي التي تقول:

اللهم احسن الذين ارسلهم الله لخليقته

من الذين أرسلوا بلطف جاءوا

كنت أميًا، لكنك قلت ذلك

لقول أن النطق لا يمكن

جعلتنا الحياة جميلة

لم يلبسه الأمراء قبلنا

لبستنا ثياب الحياء والعفة

هذا هو الحال وبفضله عز وجل

تم الاستيلاء عليه من قبل الرب ليرفع مكانته

وصلى عليه عظماء

يقول البصيري: كيف بلغ صعودك الأنبياء يا سماء خاتمة واحدة من أجمل آيات الشعر التي قيلت عن الرسول، وبهذا نختتم مقالنا الذي تحدثنا فيه عن ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. عيد ميلاد، ونروي في مدحه قصيدتين معبرتين.