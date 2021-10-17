تراند اليوم : كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف

كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف ، نتحدث هذا الصباح عزيزتي على قلوبنا عن عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة الفيل. أضاءت السماء بمولد نبي المسلمين، وامتلأت مكة بالنور. يملأ الغرفة، ورغم أن الرسول الكريم قد ولد أبًا يتيمًا، فقد اعتنى به الله منذ أيامه الأولى ونشر الأخلاق والكرم فيه، حيث أطلق عليه لقب “الأمين الحقيقي” لما أبداه من صدق وأمانة. . حضور الرسول أينما كان يبذل النعمة والرحمة، ومن أبرز الأمثلة على صحة هذا القول ما حدث لبيت حليمة السعدية، أمه المرضعة الأولى، عندما كان الرسول يعيش في بيتها، تحولت المراعي إلى اللون الأخضر وزادت المواشي وانتشرت البركة في كل مكان.

حديث إذاعي قصير عن المولد النبوي الشريف

أضاءت السماء بنورها بمولد النبي في الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، وكانت ولادته في مكة المكرمة بداية عهد جديد في التاريخ. كثير من المعجزات واسمه كان معجزة، إذ كان اسم محمد اسمًا نادرًا بين العرب في ذلك الوقت، وهذه الإشارة كانت إلى نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نور، ولد سيدنا محمد سعيدًا ومختومًا، واقتربت النجوم من الأرض يوم عيد ميلاده، فظن الناس أنها ستسقط بسبب قربها.

عبارات عن المولد النبوي الشريف 1443

من الجميل أن نعلم أطفالنا الاحتفال بذكرى هذا اليوم العظيم ونذكر لهم عبارات يسهل عليهم تذكرها وتكرارها، ومن أجمل هذه العبارات ما يلي:

“يا رسول الله، يا نورا، معك الخلق ظهرت فوق الله كمرشد، وصلت في ظل الجوزاء ونور منك على العرش، فكن مستقلاً”.

“كل القلوب تنجذب إلى الحبيب وأنا معي في هذه الشهادة والشهادة. أما الدليل، إذا ذكرت محمدًا، فإن دموع العارفين تسيل. هذه منارة إرشادية. هذا هو الرسول. لجميع العوالم. “

“إذا كان عطري كرسالة على هوى أحمد، فقد وصل إلينا عطر باسمه”.

ولد نور الإسلام، وولد خير الناس، وولد خاتم الأنبياء والمرسلين. طوبى لك في عيد ميلادك “.