تراند اليوم : مباراة الرجاء الرياضي واويلرز بث مباشر .. بث مباشر مباراة الرجاء ضد اويلرز مشاهدة بث مباشر الرجاء الرياضي اويلرز

تذيع القناة المغربية الرياضية مباراة الرجاء الرياضي واويلرز بث مباشر مشاهدة الرجاء مباشر ضد واويلرز يلا شوت yalla shoot بث مباشر مباراة الرجاء المغربي ضد اويلرز lprc oilers vs raja club اليوم الاحد في دوري ابطال افريقيا ، يبدا اليوم الموافق 17 اكتوبر فريق الرجاء المغربي مشوراه في النسخه الحاليه من دوري ابطال افريقيا بمواجهه نظيره فريق اويلرزالليبيري وذلك ضمن مباريات الدور الثاني من منافسات دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، وسوف تلعب مواجهه الرجاء المغربي و اويلرز اليوم علي ارضيه ملعب مراكش وذلك في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الرجاء الرياضي واويلرز

فريق الرجاء المغربي هو الضيف خلال مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات اذلهاب من الدور الثاني لدوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، فريق الرجاء كان قد تمكن من المشاركه في هذه النسخه من دوري الابطال بعد ان احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المغربي الموسم الماضي ، اليوم الفريق البيضاوي الرجاء سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده امام بطل ليبيريا قبل مواجهه الاياب من اجل حسم التاهل.

موعد مباراة الرجاء الرياضي واويلرز

وعلي الجانب الاخر فريق اويلرز فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك في اطار مواجهات الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، فريق اويلرزالليبيري وصل الي هذا الدور من دوري الابطال بعد ان تمكن من تخطي بطل توجو في الدور الاول وصعد الفريق بمجموعه المبارتان وذلك بنتيجه خمس اهداف مقابل هدف وحيد ، الفريق الليبيري اويلرز هو الاخر اليوم سوف يريد تحقيق نتيجه جيده قبل مباراه الاياب مع الرجاء خارج ارضه.