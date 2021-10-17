تراند اليوم : بث مباشر الفيصلي والحزم .. بث مباشر مباراة  الفيصلي والحزم مشاهدة مباراة  الفيصلي والحزم بث مباشر

تنقل قناة SSC SPORT 4HD مباراة الفيصلي والحزم بث مباشر بالدوري السعودي الأسبوع الثامن مشاهدة بث مباشر مباراة الفيصلي والحزم يلا شوت يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الحزم al hazm vs al faisaly اليوم الاحد في دوري المحترفين السعودي ، من المقرر اليوم ان يلتقي فريق الفيصلي مع نظيره فريق الحزم اليوم الموافق 17 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثامن ضمن منافسات الدور الاول من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي ، وسوف يستقبل ملعب نادي الحزم مواجهه اليوم وذلك في اطار مواجهه الذهاب مع فريق الفيصلي في الدوري السعودي لهذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم مباراه الفيصلي و الحزم في تمام الساعه الخامسه والربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والربع مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يبحث من خلال كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتحسين مركزه في الدوري.

مباراة الفيصلي والحزم

فريق الفيصلي هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدوري السعودي للحترفين للموسم الحالي ، فريق الفيصلي حاليا هو صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان لعب 7 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري السعودي لهذا الموسم ومن خلاله هذه المباريات حقق الفريق الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث مباريات كما خسر الفيصلي ايضا في مبارتان قبل مواجهه اليوم ، فريق الفيصلي كان قد تعادل في الجوله السابعه من الدوري السعودي والتقي فريق الفيصلي في هذه الجوله مع فريق الباطن قبل التوقف الدولي وتعادل الفريق في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدفين.

موعد مباراة الفيصلي والحزم

بينما علي الجانب الاخر فريق الحزم فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الدور الاول من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق الحزم قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي برصيد 9 نقاط ايضا وذلك بعد ان خاض هو الاخرالي الان 7 مباريات في مشوراه في دوري المحترفين لهذا الموسم ومن خلالهم تمكن فريق الحزم من تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق في مبارتان قبل مواجهه الفيصلي اليوم ، واخر مباراه لعبها فريق الحزم في الدوري السعودي قبل التوقف الدولي كانت مع فريق الهلال في الجوله السابعه وقد تعادل فريق الحزم في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل هدف.