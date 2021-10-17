تراند اليوم : بث مباشر مباراة الوداد الرياضي و هيرتس أوف أواك .. الوداد مباشر ضد هيرتس مشاهدة مباراة الوداد الرياضي و هيرتس بث مباشر

تبث قناة المغربية الرياضية اليوم الأحد بث مباشر مباراة الوداد الرياضي و هيرتس أوف أواك يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد المغربي ضد هيرتس أوف أواك hearts of oak vs wydad ac اليوم الاحد في دوري ابطال افريقيا ، من دخول البطوله بقوه من اجل المنافسه علي اللقب من المقرر اليوم ان يبدا فريق الوداد المغربي مشوراه في دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم بمواجهه فريق هيرتس أوف أواك الغاني وذلك ضمن مباريات الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، وسوف تلعب مباراه اليوم علي ارضيه ملعب أوهيني دجان وذلك في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الوداد الرياضي وهيرتس أوف أواك

فريق الوداد المغربي هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، فريق الوداد المغربي تمكن المشاركه في هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا في هذا الموسم بعد ان تمكن من الحصول علي لقب الدوري المغربي في الموسم الماضي ، فريق الوداد سوف يلعب المباراه وهو يريد الخروج من المباراه بنتيجه جيده قبل مباراه الاياب من اجل حسم التاهل لدور المجموعات.

موعد مباراة الوداد الرياضي وهيرتس أوف أواك

وعلي الجانب الاخر فريق هيرتس أوف أواك الغاني فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدور الثاني لدوري ابطال افريقيا ، فريق الغاني هيرتس أوف أواك كان قد وصل الي هذا الدور بعد ان تمكن من تخطي بطل غينيا وذلك في الدور الاول وتاهل الفريق الغاني بمجموعه المبارتان بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، فريق هيرتس أوف أواك هو الاخر اليوه سوف يريد تحقيق نتيجه جيده علي ارضه والانتصار قبل مواجهه الاياب مع الوداد.