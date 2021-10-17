تراند اليوم : الاتحاد بث مباشر .. بث مباشر ضمك ضد الاتحاد مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر الاتحاد وضمك

تعرض قناة SSC SPORT 1HD في بث مباشر بطاقة مباراة الإتحاد وضمك في الأسبوع الثامن من الدوري السعودي الاتحاد ضد ضمك بث مباشر ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي ضد ضمك damac vs al ittihad اليوم الاحد في دوري المحترفين السعودي ، من اجل الابتعاد بصدرا الدوري في ظل عدم استكمال فرق الدوري باقي المباريات سوف ينزل فريق الاتحاد السعودب ضيفا ثقيلا علي فريق ضمك وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من عمر دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي ، وسوف تلعب مباراه الاتحاد و ضمك اليوم علي ارضيه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية معقل ضمك والذي سوف يستقبل عليه نظيره الاتحاد في مباراه سوف يسعي من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 17 اكتوبر مباراه الاتحاد و ضمك في تمام الساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الإتحاد وضمك

فريق الاتحاد سوف يكون الضيف خلال مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الذهاب من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق الاتحاد السعودي حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 16 نقطه جمعهم فريق الاتحاد بعد ان خاض 7 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم وتمكن الاتحاد من تصدرا الدوري بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراه كما خسر ايضا فريق الاتحاد في مباراه قبل مواجهه اليوم ، واخر مباراه لعبها فريق الاتحاد في الدوري السعودي كانت مع فريق الاهلي في ديربي جده وقد حقق فريق الاتحاد الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ.

فيما فريق ضمك فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع الثامن من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ، فريق ضمك قبل مباراته مع الاتحاد فهو حاليا صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 14 نقطه بفارق نقطين قبل مواجهه اليوم عن خصمه الاتحاد ولعب فريق ضمك هو الاخر 7 مباريات الي الان في الدوري وتمكن من خلالهم فريق ضمك من تحقيق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الفريق ايضا في مباراه واحده قبل مباراته مع الاتحاد ، فريق ضمك قبل مواجهه اليوم كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في الدوري السعودي والتقي ضمك في هذه المباراه مع فريق الرائد وانتهت المباراه بهدفين دون رد.