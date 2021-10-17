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الاكثر متابعة اليوم - سعر فستان هيفا وهبي الشفاف – صورة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي صورة جديدة لها ارتدت فيها فستانًا أحمر اللون ومفتوحًا حتى أعلى الفخذ.

هذا الفستان ارتدته في الحلقة الأولى من مسلسل (أسود فاتح) حين رقصت بمشهد مع الممثل السوري معتصم_النهار قبل أن تكتشف خيانته لها.

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الفستان نال اعجاب الكثير من جمهورها، ويبلغ سعره حوالي ٤٩٧$ أميركي أي ما يعادل ٤ مليون ليرة لبنانية بعد انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

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ارتدت فستانها من مجموعة Paula Knorr

هيفا وهبي بفستان مفتوح
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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