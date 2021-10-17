الاكثر متابعة اليوم - سعر فستان هيفا وهبي الشفاف – صورة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي صورة جديدة لها ارتدت فيها فستانًا أحمر اللون ومفتوحًا حتى أعلى الفخذ.

هذا الفستان ارتدته في الحلقة الأولى من مسلسل (أسود فاتح) حين رقصت بمشهد مع الممثل السوري معتصم_النهار قبل أن تكتشف خيانته لها.

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الفستان نال اعجاب الكثير من جمهورها، ويبلغ سعره حوالي ٤٩٧$ أميركي أي ما يعادل ٤ مليون ليرة لبنانية بعد انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

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ارتدت فستانها من مجموعة Paula Knorr