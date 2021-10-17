تراند اليوم : مباراة بايرن ميونخ بث مباشر ضد باير ليفركوزن .. ليفركوزن ضد البايرن مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بث مباشر

مباراة بايرن ميونخ بث مباشر ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بث مباشر على ملعب باي ارينا ،ويحل اليوم فريق بايرن ميونخ من اجل في البقاء في المنافسه علي الدوري ضيفا ثقيلا علي فريق باير ليفركوزن اليوم الموافق 17 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثامن ضمن منافسات الدور الاول من الدوري الالماني للموسم الحالي ،وسوف تلعب مباراه بايرن ميونخ و باير ليفركوزن اليوم علي ارضيه ملعب باي ارينا معقل ليفركوزن الذي سوف يستقبل عليه نظيره البايرن وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم مباراه بايرن ميونخ و باير ليفركوزن في تمام الساعه الثالثه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه قويه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق الانتصار من اجل تعزيز مركزه.

مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

فريق بايرن ميونخ هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من الدوري الالماني للموسم الحالي ، فريق بايرن ميونخ برغم من البدايه الغير جيده ولكن الفريق حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 16 نقطه وذلك بعد ان لعب 7 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري الالماني في هذا الموسم ومن خلالهم تمكن البايرن من تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراه وخسر ايضا البايرن في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، بايرن ميونخ كان قد فشل في تحقيق الانتصار في مباراته الاخيره في الدوري الالماني والتقي البايرن في هذه المباراه مع فريق آينتراخت فرانكفورت وقد خسر فريق بايرن ميونخ هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد لبايرن.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

وعلي الجانب الاخر فريق باير ليفركوزن فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الذهاب من الدوري الالماني للموسم الحالي ، فريق باير ليفركوزن قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الالماني للموسم الحالي وذلك برصيد 16 نقطه ايضا جمعهم فريق باير ليفركوزن بعد ان لعب هو الاخر 7 مباريات الي الان في هذا الموسم في الدوري الالماني وحقق الفريق من خلال هذه المباريات الانتصار في خمس مباريات وتعادل وخسر في مباراه قبل مواجهه البايرن ، باير ليفركوزن علي عكس خمصه البايرن فهو حقق الانتصار في مباراته الاخيره في الدوري الالماني وكان الفريق التقي في هذه المباراه مع فريق بيليفلد وانتهت المباراه بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ.