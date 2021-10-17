تراند اليوم : بث مباشر مباراة الفتح والتعاون .. مشاهدة مباراة الفتح والتعاون بث مباشر يلا شوت مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي

تعرض قناة SSC sport 5HD مباشرة مباراة التعاون والفتح بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الفتح والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي من ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة التعاون ضد الفتح al fateh vs al taawon اليوم الاحد في الدوري السعودي للمحترفين ، من اجل الخروج من المراكز الاخيره في الدوري السعودي سوف يخرج اليوم فريق التعاون من ارضه لمواجهه نظره فريق الفتح مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه في عمر دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي ، ومن المقرر اليوم ان تلعب مباراه التعاون و الفتح علي ارضيه ملعب الأمير عبد الله بن جلوي ملعب فريق الفتح والذي سوف يستقبل عليه نظيره التعاون في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل تحسين مركزه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 17 اكتوبر مباراه التعاون و الفتح في تمام الساعه الخامسه الا عشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه الا عشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة التعاون والفتح

فريق التعاون هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله القامنه من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق التعاون قبل مواجهه اليوم يحتل حاليا المركز السادس عشر الاخير في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي وذلم بعد 7 جولات الي الان في هذا الموسم وجمع فريق التعاون بعد ان خاض 7 مباريات ثلاث نقاط فقط وذلك بعد ان تعادل في ثلا مباريات وخسر الفريق في اربع مباريات قبل مواجهه الفتح اليوم ، واخر مباراه لعبها فريق التعاون في الدوري السعودي كانت مع فريق الطائي في الجوله السابعه من الدوري وقد خسر فريق التعاون هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة التعاون والفتح

فيما فريق الفتح فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات النصف الاول من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق الفتح حاليا هو صاحب المركز السابع في جدول ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان لعب هو الاخر 7 مباريات الي الان في موشراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلالهم كان الفريق قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلا مباريات وقد خسر فريق الفتح في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، فريق الفتح كان قد تعادل في اخر مباراه لعبها في الدوري السعودي والتقي فريق الفتح في هذه المباراه مع فريق الاتفاق وانتهت المباراه بتعادل بدون اهداف بين الفريقين.