تراند اليوم : مشاهدة مباراة جالاتا سراي اليوم .. مباراة وست هام مباشرة يلا شوت مباراة وست هام اليوم مباشرة ضد جالاتا سراي مباراة وست هام اليوم

البث المباشر لمباراة وست هام يونايتد ضد ايفرتون everton vs west ham يستضيف فريق إيفرتون الإنجليزي على ملعبه في ليفربول الانجليزية فريق وست هام يونايتد حيث تقام المباراة على ملعب جوديسون بارك الخاص بفريق ايفرتون في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز وهي المباراة المقرر اذاعتها مباشرة وحصريا علي قناة بي ان سبورت بريميوم الأولى يصاحبها التعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة.

خاض فريق ايفرتون سبع مباريات حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز وقد تمكن المدير الفني للفريق من قيادة فريقه لتحقيق الفوز في أربع مباريات من المباريات السبع التي خاضها فيما لم ينهزم سوى في مباراة واحدة وتمكن من تحقيق التعادل في مباراتين ليتوقف رصيده بذلك عند اربعة عشر نقطة ليختتم الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس متساويا مع كلا من فرق مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد في عدد النقاط وان كان يتأخر عنهم بفارق الأهداف.

أما فريق وست هام يونايتد الذي قدم أداء متميزا في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز وقد خاض سبع مباريات أيضا في منافسات الموسم الحالي إلا أنه اكتفى بتحقيق الفوز في ثلاث مباريات فقط من المباريات السبع التي خاضها بالإضافة إلي التعادل في مباراتين وقد انهزم فريق وست هام يونايتد في مباراتين ليتوقف رصيده بذلك عند احدى عشر نقطة وهو الأداء الذي منحه المركز التاسع في منتصف جدول ترتيب اندية الدوري الانجليزي الممتاز وان كان الفريق يطمح في اكتساب عدد أكبر من النقاط في مباراة الليلة لتحسين مركزه.