تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 1 .. مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 1 شاهد vip الهيبة جبل الحلقة ١ كاملة

تعرض من شاهد vip مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 1 حصرياً لمشتركيها فيما تقوم قناة MBC بنقل الهيبة جبل الحلقة ١ من الموسم الخامس، وفي الأحداث يكتشف جبل مخططا لتحويل السد المائي الذي تنعم بخيراته الهيبة إلى أخطر منفذ تهريب عرفته الحدود، ما يضعه أمام معركة لا خيار فيها سوى المواجهة.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 1

ويأتي مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 1 استكمالاً للجزء الأخير الذي يدور حول تجارة السلاح، والعيش في حالة من الرهبة والخوف في الجبال، والذي يعود من جديد، من أجل استكمال ما تمر تركه خلال الجزء السابقة بعد إن عاشت عاليا بين تجار السلاح من أجل أن تحافظ علي حق الحضانة لأبنها، والزواج من أخ زوجها المتوفى جبل، ولكن هذا الجزء تتعرض عليا فيها للقتل علي يد أعداء الجبل، حيث يكبر أبنها في ضل حالة من القتال المستمر بين المجموعات المسلحة، وتجار السلاح، الذي يسعي من خلالها إلي تسليط الضوء علي الحياة التي يعيشها القبائل التي تعيش في الجبال، وتجار السلاح بين لبنان، وسوريا.

تستمر الأحداث من حيث انتهت، وتضيء على الحرب المفتوحة التي يشنها جبل على زيدان وشركائه رداً على جريمة هزّت بيته الداخلي، فإلى أين ستؤول هذه الحرب؟ وهل ينجح في الفوز أم سيتعرّض لخسارات جديدة في ضوء المؤامرات المستمرة.

في الجزء الخامس، تُستكمل التطورات إثر فترة زمنية أمضاها جبل بين جدران السجن، يعود إثرها إلى الهيبة ليجدها تنعم بخيرات مشروع سد مائي شيّد على أرض شيخ الجبل، لكن صفاء المياه التي تتجمع في السد سيعكّرها ظل رجل عائد من الماضي حوّل السدّ إلى أخطر منفذ تهريب، الأمر الذي سيكتشفه جبل ويكتشف معه أن الهيبة ترزح تحت خطر وجودي يضعها أمام معركة حياة أو موت.

وتؤدي إيميه صيّاح شخصية سارة، وهي إنسانة تمر بانفعالات وتتعرض للكثير من المواقف تجعلها غامضة وتمر بتحولات صادمة.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 1

يعد موعد العرض من المتوقع من أجل عرض هذا المسلسل الرائع الذي قام بإخراجه المخرج الكبير سامر البرقاوي، وتأليف هوازن عكو، وسيناريو وحوار باسم توفيق السلكا، وموعد مساء اليوم.

أبطال وفريق عمل الهيبة العودة

يمتلك المسلسلة مجموعة من ألمع نجوم الفن السوري واللبناني المخضرمين في الأعمال الدرامية، والذي يشرف عليه المخرج اللباني، والذي تم تصوريه في البنان، ويشارك في هذا العمل الفني، تيم حسن بدور الجبل، نيكول سابا، ختام اللحام، عبدالمجيد مجذوب، خالد السيد، نقولا دانيال، ميرفا القاضي، نتاشا شوفاني، نجاح سفكوني، أحمد الزين، رفيق أحمد، أويس مخللاتي في دور صخر.