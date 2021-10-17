تراند اليوم : مرض السرطان مرتبط باستخدام أجهزة الموبايل

توصلت دراسة إلى وجود صلة بين أجهزة الموبايل والإصابة بمرض السرطان، مما يؤكد على وجود تأثير كبير للهواتف المحمولة على صحة المستخدمين بحسب روسيا اليوم .

حيث قام الباحثون بتعريض عدد من الفئران الذكور لنوع من الترددات اللاسلكية المنبعثة من الهواتف المحمولة، وتم العثور بعدها على نوعين من الأورام لدى الفئران في كل من الدماغ والقلب، أما الفئران التي لم تعرض لهذه الترددات، فلم تسجل لديها أي حالة إصابة بورم خبيث.

ويذكر أن التجربة تمت على أكثر من 2500 من ذكور الفئران على مراحل مختلفة على مدى سنتين من الدراسة.

وقال الباحثون في تقرير صدر مؤخرا :"نظرا للاستخدام العالمي الواسع النطاق للاتصالات اللاسلكية والهواتف المحمولة بين المستخدمين، سجلت زيادة صغيرة في نسب المصابين بمرض السرطان، نتيجة التعرض للترددات اللاسلكية".

ويعتقد أن هذه الدراسة هي من الدراسات الأكثر عمقا وتحليلا، فيما يتعلق بوجود رابط بين الهواتف المحمولة والإصابة بمرض السرطان، وتنفيذ هذه الدراسة على مدى عدة سنوات يكلف الحكومة ما يزيد عن 25 مليون دولار.