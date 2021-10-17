تراند اليوم : رابط تقديم الجوازات .. أبشر للتوظيف التقديم على الجوازات

رابط تقديم الجوازات تقدم منصة ابشر الالكترونية رابط تقديم الجوازات والعديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن السعودي بداخل المملكة وبخارجها، وذلك كونها من افضل المنصات الإلكترونية الخدماتية التي تم اعتمادها كمنصة معترف بها من قبل وزارات المملكة العربية السعودية، وهذا ما تبين بدعمنا تم اصدار القرارات والاخبار والتعليمات الرسمية والحصرية وللمرة الاولى من خلالها، ومن الهام ذكره بان منصة أبشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول قد قامت بطرح طريقة تسجيل الدخول الى الجوازت، فالبرغم من التشديدات التي تجري الان في مطارات المملكة العربية السعودية الان انه حركة السفر ما زالت تسير ولكن ليس بالشكل الاعتيادي.

طريقة التسجيل في الجوازات السعودية ابشر

الدخول علي موقع ابشر الرسمي لخدمات في وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية.

النقر علي الرابط لمستخدم جديد؟.

الكتابة لرقم الهوية الوطنية الخاص بك.

الادخال لرقم الجوال الخاص بك وذلك بالخانة المخصصة.

التدوين لاسم المستخدم باللغة الانجليزية.

التحديد لكلمة المرور قوية.

مرة اخري الكتابة لتأكيد كلمة المرور والتي قمت باختيارها.

عنوان البريد الإلكتروني وهنا يتوجب ان يكون مفعل.

مرة اخري الكتابة لعنوان البريد الإلكتروني.

الاختيار للغة المفضلة للموقع الالكتروني، حيث يتواجد عدة لغات، ومنها اللغة العربية كذلك اللغة الانجليزية وحتى اللغة الصينية واليابانية.

والاختيار وليس اخر كتابة للرمز المرئي.

رابط الاستعلام عن الجوازات ابشر

قامت في هذا اليوم وزارة الداخلية السعودي بتفعيل نظام التسجيل في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، حيث جاءت هذه الخطوة لاجل أن يستفيد المواطنين والمغتربين في المملكة العربية السعودية وفي الأراضي الحجازية من العديد من الخدمات وحتى الاستعلامات الإلكترونية، وكما جاء ذلك من اجل الاستخراج للعديد من المستندات الحكومية من خلال شبكة الأنترنت، حيث تأتي هذه الخدمة من لاجل تطوير التعامل فيما بين المواطنين ووزارة الداخلية السعودية بالشكل الإلكتروني دون الحاجة الى الذهاب إلي المقرات والوزارات المنتشرة بجميع أنحاء المملكة السعودية.

وهذا قد تم الاعتماد عليه بعدما جاءت القرارات التي طرحتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مؤخرا، فيمكن الان ومن خلال الضغط هنا على رابط الاستعلام في منصة ابشر التعرف على جديد الجوازات وكافة الاجراءات والتغييرات التي طرأت عليها، حيث يمكن ان نسهل الأمر علي كل المستفيدين الدخول علي وزارة الداخلية السعودية من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.