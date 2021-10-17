تراند اليوم : تهنئة عيد المولد النبوي الشريف

تهنئة عيد المولد النبوي الشريف عبارات تهنئة المولد النبوي 2022، فَهذا اليوم المُبارك الثاني عشر من شهر ربيع أول هجريََا فيه ذكرى احتفالية جَمِيلة وسَاكِنة في قلب كُلّ مُسلم على وجه الأرض، هي ذكرى خير البشرية سيّدنا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبدالله صلّى الله عليه وسلم، ففِي هذا اليوم يحتفِل الجميع بالمولد النبوي الشريف على مَواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشر العديد من العبارات والبوستات والتغريدات عن المولد النبوي؛ نظرََا لأنّها من الأمور المُهمّة والتي نُكنّ لها المشاعر من داخلنا، وتُعدّ دليل حبنا للنبي سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونحن مِن هذا المُنطلق نطرح لكُم أفخم عبارات عن المولد النبوي المعبرة عن حب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

تَتنوّع العبارات المُعبّرة عن حبنا لرسولنا وحبيبنا المصطفى صلّى الله عليه وسلّم، فالرسول الكريم محمد نبيّ الله مكانةََ خاصة عِند جميع المسلمين.

بأنوار النبي أمسيك

وبمولده اهنيك

وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك

اسابق البشر

واهنيك بمولد خير الأنام

عسى ربي يحفظك طول الزمان

ويرزقك التقوى والإيمان

وقصور هديه من الرحمن

في أعلى الجنان

وكل عام وأنت بخير يا اعز إنسان

كل القلوب إلى الحبيب تميل

ومعي بهذا شاهد ودليل

اما الدليل إذا ذكرت محمداً

صارت دموع العارفين تسيل

هذا رسول الله نبراس الهدى

هذا لكل العالمين نبيا

إن البرية يوم مبعث أحمد

نظر الإله لها فبدل حالها

بل كرم الإنسان حين اختار من

خير البرية نجمها وهلالها

ماذا أقول في النبي الرسول؟

هل أقول للبدر حييت ياقمر؟

أم أقول للشمس أهلا ياكاشفة الظلماء؟

أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟

في ليلى فاح فيها العود وغنى القمر

وانتشى الكون فرحا وهلل معه البشر

وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر

وشق ظلام الليل ونور خير البشر

لفوه في الحرير عجبا كيف يلف القمر

ام كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر

ها لمرسل يا لتنشد عنه

ما بالعالم أثمن منه

بسمه العالم ظل يتغنى

وبميلاده الكون أتغنى

للغالين أغلى هديه

معطرة بالزهور الندية

بقرب مولد النبي

أهديكم أجمل تحية

بالعود والبخور برشات

العطور نهنئكم ميلاد

الرسول

ذكر الرحمن عطر

للحياة وفتح

الأرزاق .. أسعدالله

صباحك وبارك لك

يومك..

للغالي

أغلى

تحية

معطرة

بالزهور

الندية

هدية

بقرب

مولد النبي خير

البرية

أجمل الزهور وأحلى

البخور بمناسبة مولد

النور سيدنا محمد

وآله البدور

بالمسك والعود نمسي

وبالمولد نهني ونقول

لك ياأغلى الناس عش

متهني

نور في الكون

يتجدد..!!..بميلاد

محمد

في ليلى فاح فيها العود وغنى القمر

وانتشى الكون فرحا وهلل معه البشر

وخبت نيران الشياطين وانكفا الشرر

وشق ظلام الليل ونور خير البشر

لفوه في الحرير عجبا كيف يلف القمر

ام كيف تحويه الايدي وهو كنوز الزهر

إن فاح عطري بحرف في هوى أحمد

فعطر حرفي بسمه قد جائنا أحمد.