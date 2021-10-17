تراند اليوم : حديث عن المولد النبوي الشريف .. حديث عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية

حديث عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية ، ويعتبر المولد النبوي أعظم مظاهر الرحمة الإلهية للبشرية جمعاء، وقد قال الله فيه: “إنما أرسلناكم رحمة للعالمين” أي أنه أرسل ليرحم عوالم النار. ولادة رسولنا الكريم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من سنة الفيل وقت الفجر، وهناك فرق بين الفقهاء في عدد الأيام التي ولد فيها، كما رواه ابن كثير. العديد من الأقوال المختلفة لتعريف هذا اليوم، بما في ذلك: اليوم الثاني، اليوم الثامن، اليوم العاشر، اليوم الثاني عشر، اليوم السابع عشر، اليوم الثاني والعشرون.

متى موعد مولد النبي 2022، في هذا العيد الإسلامي السعيد، يؤدي المسلمون طقوسًا خاصة يتم خلالها غناء الأغاني الروحية وتوزيع الحلوى. من المعروف لدى المسلمين أن الذكرى المشرفة لمولد النبي تولد من جديد في شهر ربيع الأول. كل عام بالهجري. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر الحاخام، وعليه يكون الاحتفال بميلاده الكريم في الثاني عشر من شهر الحاخام الأول عام 1443 هـ. الذي تم تحديده في 18 أكتوبر 2022 م.

معجزات ولادة الرسول محمد

ولد النبي في مكة عام الفيل، وفي هذا اليوم العظيم حدثت معجزات ليس فقط في مكة، بل في جميع أنحاء العالم، نذكر من بينها ما يلي:

وعندما حمل الرسول السيدة آمنة، رأت نور يخرج منها ينير قصور بصرى من بلاد الشام.

بعد أن أنجبته السيدة أمينة، أرسلته إلى جدها عبد المطلب: أعطاك ولدًا مات، فانظر إليه، فتقدم إليه، ونظر إليه، وأخذه ودخل. الكعبة معه فحمد الله وأعطاها لأمه، فدعاه محمدًا، وهذا الاسم لم يكن مألوفًا لدى العرب.

ومن الآيات التي ظهرت عند ولادته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الشياطين ألقيت من السماء وخفت عنها رسالة الجنة.

وهكذا تعرفنا على اليوم الذي ولد فيه أفضل المخلوقات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتعرّفنا على أهم المعجزات التي حدثت للعالم في عهده الكريم. الميلاد، وتطرقنا أخيرًا إلى تاريخ الاحتفال بهذه الذكرى في عام 2022 م، بينا معا متى موعد مولد النبي 2022.